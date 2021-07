Terrorisme au Burkina Faso: un millier de populations de Madjoari ont fui vers le Bénin

Face aux attaques terroristes permanentes, des milliers d’habitants de la commune de Madjoari située dans la région de l’Est, ont fui leur localité pour se réfugier dans des communes environnantes ou au Bénin, pays voisin.

Au Burkina Faso, la commune de Madjoari située dans la région de l’Est, est placée sous embargo terroriste. Les groupes armés ont bouclé toutes les issues de la commune et ont donné un ultimatum d’une semaine aux populations pour quitter la ville. Les habitants qui ont réussi à s’échapper, se sont refugiés dans les communes environnantes ou au Bénin.

« La commune de Madjoari située dans la région de l’Est a 14 000 habitants qui se sont vidés. 12 000 personnes ont fui. On dénombre 1 millier dans le territoire béninois et le reste réparti entre Nadiagou et Pama », a déclaré en conférence de presse, Nassirou Dahani, chargé à l’information de l’Association des ressortissants de la commune de Madjoari.

« Le 7 juin dernier, les terroristes, après avoir vidé à tour de rôle 6 villages, ont décrété l’embargo sur la commune de Madjoari, obligeant nos parents à se nourrir comme des préhistoriens. […].Toutes les boutiques sont vides, les pharmacies, les magasins aussi. Le carburant se vend à plus de 3000 FCFA le litre. Pas de sel alimentaire à Pama », a-t-il ajouté.

Cette situation va nous bouffer tous

Le maire de Mandjoari, Adjima Thiombiano, révèle que 6 hameaux de cultures sur les 8 villages ont quitté la zone et qu’il ne reste que Madjoari et Tanbarga. « Que chaque Burkinabè se prépare car cette situation va nous bouffer tous » a-t-il prévenu.

La situation de Mandjoari est très préoccupante. Plusieurs vies sont en danger et il urge que les autorités burkinabé fassent diligence pour sortir les populations de cette commune de leur situation actuelle, le plus rapidement possible.