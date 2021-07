Présidentielle 2022 en France: les dates des premier et second tours connues

Le premier tour de l’élection présidentielle de 2022 aura lieu le dimanche 10 avril et le deuxième tour, le dimanche 24 avril, a annoncé ce mardi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Lundi, une concertation avait eu lieu entre le ministre Français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et les partis politiques autour des différentes dates des élections annoncées à l’issue du Conseil des ministres ce mardi.