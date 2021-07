Nigéria: rapatriement des corps des Béninoises tuées dans la fusillade d’Enugu

Les dépouilles des Béninoises tuées dans la fusillade survenue dans la ville d’Enugu au Nigéria, ont été rapatriées ce mercredi 30 juin. La délégation du Consulat Général du Bénin à Lagos, qui conduisait les victimes, a été accueillie à la mairie de Houéyogbé.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Victimes de la fusillade survenue à Enugu le dimanche 20 juin 2021, les Béninoises, originaires de la commune de Houéyogbé dans le département du Mono, ont été rapatriées ce mercredi. « Les personnes blessées et les deux corps ont foulé le sol natal », rapporte l’Autre Figaro.

Le chef de la délégation du Consulat général du Bénin à Lagos a présenté ses condoléances aux familles éplorées. A l’occasion de cette triste rencontre, il n’a pas manqué de rappeler les conditions dans lesquelles le drame est survenu. Après les mots du maire de Houéyogbé, Cyriaque Domingo, les corps ont été remis aux familles pour inhumation. Les personnes blessées ont été aussi conduites auprès de leurs parents.

La fusillade s’était produite dans une résidence dans la ville d’Enugu. Selon un communiqué de la police nigériane, c’est un inspecteur de police qui est le présumé auteur de cette fusillade. Le mis en cause a été arrêté et une enquête est ouverte. Selon les premières informations rapportées, le mis en cause aurait ouvert le feu sur les habitants de la maison, sans raison apparente.