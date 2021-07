Nicaragua: un nouveau candidat à la présidentielle arrêté

Noel Vidaurre, un autre candidat déclaré à la présidence du Nicaragua a été arrêté samedi, et placé en résidence surveillée. Il est accusé d’atteinte à la souveraineté d’Etat.

La police de Nicaragua a annoncé samedi, l’arrestation de l’opposant et candidat à la présidentielle, Noel Vidaurre. Cette énième arrestation porte ainsi à 7, le nombre de candidat à la présidentielle qui sont détenus ou placés en résidence surveillée: Noel Vidaurre, Cristiana Chamorro – la plus sérieuse adversaire du chef de l’État -, Arturo Cruz, Felix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastian Chamorro, et Medardo Mairena.

Selon un communiqué de la police, Noel Vidaurre qui voulait se présenter sous la bannière de l’Alliance des citoyens pour la liberté (CXL – Liberté) est accusé «d’atteinte à l’indépendance, à la souveraineté, à l’autodétermination et à l’incitation à une intervention étrangère».

Alors que le dépôt officiel des candidatures aura lieu du 28 juillet au 2 août, on dénombre déjà, 28 opposants arrêtés dans ce pays d’Amérique centrale où, une personne qui est sous le coup d’une enquête ou d’une arrestation ne peut se présenter à une élection.

Au Nicaragua, la présidentielle est fixée au 7 novembre. Le président Daniel Ortega à la tête de la Junte de gouvernement, issue de la Révolution de 1979, briguera, selon son parti, un quatrième mandat consécutif.