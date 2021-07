Mer Noire: Russie et OTAN multiplient les manœuvres militaires sur fond d’accusations mutuelles

L’armée de l’air russe a effectué plusieurs vols d’entrainement au-dessus de la mer Noire. Elle a largué plusieurs bombes et coulé un navire ennemi fictif, alors que l’OTAN mène également des exercices militaires dans ces eaux, devenues source de tensions entre les deux forces.

Sur fond d’accusations mutuelles de violations des eaux territoriales par des navires militaires, la Russie a effectué plusieurs vols d’entrainement au-dessus de la mer Noire, alors les forces de l’OTAN (Etats-Unis et Grande-Bretagne en tête) mènent également des manœuvres navales dans la région. Selon la flotte russe, une dizaine d’avions chasse Sukhoi a réalisé des exercices militaires au-dessus de ses eaux, stratégiques pour les deux forces.

«Des vols d’entraînement visant à tester des bombes et des missiles sur des navires d’un ennemi fictif ont été menés par des avions de l’aviation maritime et de la défense aérienne de la Flotte de la mer Noire en coopération avec l’aviation du district militaire Sud», indique le service de presse de la Flotte de la mer Noire.

Selon Sputnik, la troupe navale est constituée, entre autres, de chasseurs polyvalents Su-30SM, des bombardiers Su-24M, ainsi que des bombardiers Su-34 avec des capacités de lutte antinavire et des Su-27. Avant les vols conjoints, l’équipage d’un hydravion Beriev Be-12 «Tchaïka» a effectué des opérations de reconnaissance de cibles fictives.

«Les pilotes ont accompli des tâches simples et complexes sur des altitudes basses et moyennes, compte tenu du franchissement de la défense aérienne des navires de l’ennemi fictif», précise le service de presse. Des tirs d’artillerie avaient été menés la veille par les navires de débarquement «Orsk» et «Saratov» de classe Alligator dans la même zone. Les essais ont eu lieu dans le cadre de la préparation de la réunion des navires de débarquement de la Flotte de la mer Noire.

Plusieurs incidents dans la zone

Le 23 juin dernier, la flotte russe a effectué des tirs de sommation pour arrêter un navire de guerre britannique qui est entré dans ses eaux territoriales près du cap Fiolent, a annoncé ce mercredi le ministère de la Défense. Le bâtiment, un destroyer HMS Defender, opère dans les eaux de la mer Noire depuis le 14 juin 2021 en prévision des manœuvres navales Sea Breeze que l’armée ukrainienne entame le 28 juin avec les États-Unis et d’autres pays de l’Otan.

Une accusation rejetée en bloc par la Grande Bretagne qui parle d’«un passage inoffensif dans les eaux territoriales ukrainiennes, conformément au droit international», niant tout tir de sommation qu’a essuyé le navire anglais, tel qu’annoncé par la Russie.

Récemment, une frégate italienne était entrée dans la zone, ainsi que le destroyer américain USS Ross, dont les déplacements au large de la Crimée ont été surveillés par des chasseurs russes Su-30SM. Selon la Défense russe, le bâtiment se trouvait à proximité des eaux territoriales russes avant de changer de cap.