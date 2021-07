France: 2 000 € d’amende pour avoir transféré l’argent issu d’arnaques vers le Bénin

Jeudi 1er juillet 2021 en France, une femme de 44 ans, résidente de la Communauté urbaine d’Alençon, a été condamnée à 2000 € d’amende par le tribunal de la commune. Elle transférait l’argent issu d’arnaques commises sur Le Bon Coin vers le Bénin.

Les cybercriminels, habituellement connus sous le nom de « Gaymans » continuent d’ouvrer. Et ce n’est pas la première fois que le site de vente en ligne leboncoin est au cœur d’une telle polémique. A Alençon, commune française de la préfecture du département de l’Orne, située à environ 249 km de Paris, une quadragénaire a été condamnée à une amende pour avoir pris part à une escroquerie sur Le Bon Coin.

« Je pouvais garder 10 % comme commission»

Selon les faits relatés par Actu.fr, la jeune dame aurait perçue plus de 14 000 € ( plus de 9 millions f CFA) pendant un an dans le cadre d’arnaques commises sur le site de petites annonces, Le Bon Coin. Des victimes qui ont acheté sur le site de commerce ne sont pas rentrée en possession des biens pour lesquels elles ont payé.

En effet, En décembre 2019, une plainte est déposée par une femme victime d’une arnaque sur Le Bon Coin. Dans le cadre de l’achat d’un appareil photo, elle a procédé à deux virements de 469 €, sans jamais percevoir le bien. Après étude des coordonnées bancaires par la police, il s’est avéré que les comptes bancaires sur lesquels l’argent a été transféré appartenaient à la prévenue. « Sur ses relevés de compte, de nombreux virements suspects sont relevés par les gendarmes : en moins d’un an, la quadragénaire a perçu 14 245 € (plus de 9 millions f CFA) . » relate le média Français.

« Je ne savais pas que c’était une arnaque. Le notaire d’un ami décédé m’a contacté pour procéder à des virements dans le cadre d’un héritage », a déclaré la prévenue. « Je pouvais garder 10 % comme commission. » a affirmé la jeune femme, d’origine sénégalaise. Un business qui lui d’arrondir ses fins de mois, selon ses dires confirmés par l’enquête.

Si le Parquet a requis 105 heures de travaux d’intérêt général, le tribunal l’a finalement condamné à 2000 € (1,3 million francs CFA) d’amende, dont 1 800 € avec sursis. Elle devra indemniser la victime à hauteur de 192 €, soit 20% du préjudice.