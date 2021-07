Des dizaines de morts dans des inondations en Allemagne et en Belgique

Des inondations en Allemagne ont causé la mort d’au moins une trentaine de personnes alors que des dizaines d’autres étaient portées disparues jeudi lors de précipitations record en Europe occidentale.

Selon les informations, des pluies diluviennes d’une densité record sont tombées sur l’Europe occidentale et ont réussi à faire déborder les rivières, emporter des maisons et inonder des caves. Selon les autorités policières, au moins 18 personnes sont mortes et des dizaines d’autres étaient portées disparues autour du centre viticole d’Ahrweiler, dans l’État de Rhénanie-Palatinat après que la rivière Ahr qui se jette dans le Rhin a augmenté et fait tomber une demi-douzaine de maisons.

Huit autres personnes sont mortes dans la région d’Euskirchen au sud de la ville de Bonn, ont annoncé les autorités. En Belgique, deux hommes sont morts à cause de pluies torrentielles et une fille de 15 ans était portée disparue après avoir été emportée par une rivière en crue. Les autorités ont mobilisé des centaines de soldats pour aider la police dans les efforts de sauvetage, utilisant des chars pour nettoyer les routes des glissements de terrain et des arbres tombés.

Des hélicoptères ont également été réquisitionnés et treuillent ceux qui étaient bloqués sur les toits afin de les mettre en sécurité. Les inondations ont causé la pire perte en vies humaines en Allemagne depuis plusieurs années. Les inondations de 2002 avaient tué 21 personnes dans l’est de l’Allemagne et plus de 100 dans l’ensemble de la région d’Europe centrale.

La chancelière Angela Merkel a exprimé sa consternation. « Je suis choquée par la catastrophe que tant de personnes dans les zones inondées doivent endurer. Ma sympathie va aux familles des morts et des disparus », a-t-elle indiqué.