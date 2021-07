Cyberattaques: la Chine botte en touche les accusations des Etats-Unis

La Chine a fustigé mardi 20 juillet des accusations «montées de toutes pièces» des Etats-Unis et de leurs alliés, qui accusent Pékin de mener des cyberattaques à grande échelle et d’être derrière un géant piratage de Microsoft.

Les Etats-Unis, l’Union européenne et la Grande-Bretagne ont imputé lundi à la Chine, dans des communiqués simultanés, un piratage massif mené en mars contre les services de messagerie Exchange du groupe Microsoft. Pour le président américain Joe Biden, l’empire du milieu fertilise ces attaques en protégeant les auteurs de ces actes, voire en leur donnant des moyens d’agir.

Des accusations rejetées par les autorités chinoises qui parlent de pure diffamation. Au détour d’une conférence de presse ce mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que cette sortie des américains et de leurs alliés contre la Chine n’est rien d’autre qu’une « campagne de dénigrement et de pression entièrement motivée par des raisons politiques»

« Les États-Unis ont rassemblé leurs alliés pour lancer des critiques déraisonnables contre la Chine sur la question de la cybersécurité. C’est purement une diffamation et un dénigrement pour des motifs politiques. La Chine n’acceptera jamais cela », a déclaré Zhao Lijian.

Selon Zhao Lijian, les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux devraient plutôt se concentrer sur leurs problèmes et comment protéger leurs cybersécurité au lieu de voire la Chine derrière toute cyberattaque. « La Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger fermement sa cybersécurité et ses propres intérêts », a-t-il ajouté.