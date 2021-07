Covid-19 au Bénin: tendance à la hausse avec de nouveaux cas graves

Pour minimiser les risques de contamination, le gouvernement recommande fortement aux personnes âgées de 18 ans et plus, de se soumettre la vaccination. « En tout état de cause, à terme, la participation aux manifestations entraînant grand monde serait subordonnée à l’effectivité de la vaccination », précise le Compte-rendu du Conseil.

Le point de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 a été fait en Conseil des ministres ce mercredi 21 juillet 2021. On retient que de nouveaux cas de décès ont été enregistrés. Face au bilan, le gouvernement recommande fortement la vaccination.

En outre, par ces temps de vacances scolaires où de nombreuses manifestations ludiques ou festives s’organisent, les grands rassemblements, pourraient être facteur de contamination de masse. Conseil des ministres

A la date du 20 juillet 2021, le Bénin compte 8324 cas positifs dont 8125 guéris et 107 décès. « Il s’en dégage que depuis quelques semaines, une tendance à la hausse est enregistrée avec des cas graves signalés dans les centres hospitaliers dédiés », lit-on dans le compte-rendu du Conseil.

Le gouvernement invite les organisateurs d’éventements d’envergure à s’investir dans la sensibilisation pour la vaccination. A noter que la vaccination demeure gratuite dans les centres de santé.