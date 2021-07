Covid-19 au Bénin: 57 886 personnes personnes déjà vaccinées

Démarrée depuis le 29 mars 2021, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a déjà touché plus de 57 mille personnes au Bénin. A la date du dimanche 25 juillet 2021, la carte des vaccination affiche avec précisions 57 886 personnes vaccinées.

Après quelques tâtonnements, les Béninois commencent progressivement à se faire vacciner. Près de quatre mois après le démarrage de la campagne de vaccination, on note 57 886 personnes. Les chiffres ont certainement évolué suite à l’ouverture de la vaccination au public (adulte d’au moins 18 ans).

Selon le Directeur de l’Agence nationale des soins de santé primaire, Dr Thierry Lawale, plus de 30 mille doses de Sinovac et plus de 25 mille doses d’Astrazeneca ont été déjà administrées. « Pour le Sinovac, cela tourne autour de 30669 personnes et pour l’Astrazeneca à 27087 personnes », a-t-il précisé. Il faut noter que sur le total des 57 886 doses administrées, 14 509 personnes sont déjà complètement vaccinées, soit 0,1% de la population.