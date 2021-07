Côte d’Ivoire: une proche de Nady Bamba arrêtée, après une plainte de la défense de Simone Gbagbo

Jeudi 1er juillet 2021, une militante pro-Gbagbo, proche de la seconde épouse de Laurent Gbagbo, a été arrêté à l’Aéroport Félix Houphouet Bougny d’Abidjan, après une plainte de la défense de Simone Gbagbo.

Arlette Zate est une activiste pro-Gbagbo très acerbe et proche de la seconde épouse de Laurent Gbagbo, Nady Bamba. Jeudi 1er juillet 2021, alors qu’elle s’apprêtait pour se rendre à Paris, ladite Arlette Zate a été interpellée à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, sur la base d’une plainte déposée par Maître Rodrigue Dadje au nom de son client.

Selon les médias locaux, la plainte vise les injures proférées contre Simone Gbagbo sur les réseaux sociaux depuis la France et même Abidjan. Arlette Zate était, en effet, rentrée au pays dans le cadre du retour de Laurent Gbagbo. Ce vendredi 2 juillet 2021, elle a été inculpée par un juge d’instruction et placée sous mandat de dépôt à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), nous rapporte Koaci.

Dans une vidéo postée récemment, elle avait mis l’avocat de Simone Gbgabo au défi à travers une vidéo diffusée sur les médias sociaux américains diffusés en Côte d’Ivoire. Arlette Zate, proche de Nady Bamba, vivait en région parisienne et se prémunirait d’une nationalité française.