Cherté des denrées alimentaires: le gouvernement invite les Béninois à la patience

La Ministre de l’Industrie et du Commerce s’est prononcée sur la cherté des denrées alimentaires. Dans une interview accordée à l’ORTB, Alimatou Shadiya Assouman a expliqué les causes de la flambée des prix des produits, et invite les Béninois à la patience.

Face la cherté des produits de première nécessité, les Béninois devront s’armer de patience et de patriotisme. « Il faut être patient. Les premières pluies viennent de s’installer. La demande des pays de la sous-région est très forte. Mais les dispositions sont prises au niveau de l’Agriculture pour augmenter la production. C’est ensemble que nous réussirons », a-t-elle déclaré.

Parlant des causes de la flambée des prix des produits, la Ministre de l’Industrie et du Commerce évoque la rareté des pluies, la pandémie de la Covid-19 et les sorties incontrôlées des produits agricoles vers les pays voisins. Face à la dernière cause, Alimatou Shadiya Assouman expose les mesures déjà prises par le gouvernement.

Interdiction de sorties incontrôlées des produits agricoles

Depuis quelques jours, les forces de sécurité ont reçu des instructions fermes pour suivre de près l’exportation des produits agricoles vers les pays voisins. Depuis le début de cette opération, la ministre fait savoir que plusieurs centaines de tonnes de vivres en partance pour l’extérieur ont été bloquées. Les produits concernés sont, entre autres, le maïs, le sorgho, le haricot, le mil, le soja, le gari.