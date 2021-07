Burkina Faso: pourquoi Roch Kaboré a-t-il remanié son gouvernement?

Le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Stéphane Sanou, a donné ce jeudi, les raisons qui ont poussé le président Roch Kaboré à procéder au remaniement de son gouvernement.

Le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Stéphane Sanou, a fait le point du Premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement ce jeudi 1ier juillet 2021. Face à la presse, il a donné les raisons qui justifient le remaniement ministériel opéré par le président Roch Kaboré. Selon les explications du ministre, ce remaniement est notamment dû à la situation sécuritaire du pays.

Il fallait revoir la copie afin de reprendre la confiance nationale en ce qui concerne le rôle du chef de l’Etat à assurer la sécurité du peuple et des biens. « L’attaque de Solhan a été le détonateur » de ce remaniement ministériel qui vise a donner de nouveaux souffles à la stratégie de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, a-t-il déclaré.

Selon le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Stéphane Sanou, toujours dans la dynamique de relever les défis sécuritaires, le chef de l’Etat a jugé utile de prendre en main le portefeuille de la Défense et des anciens combattants. En outre, du point de vue de la stratégie, la sécurité intérieure doit être revisitée. C’est la raison pour laquelle, le président Roch Kaboré a nommé une nouvelle tête au poste du ministre de la sécurité intérieure.

« La sécurité intérieure doit être revisitée du point de vue de la stratégie et réorganisée pour pouvoir occuper désormais les terrains que les militaires seront appelés à libérer dans toutes leurs opérations militaires qui ont connu beaucoup de succès, mais qui ont connu également des insuffisances parce que la relève qui devrait être opérée au niveau de la sécurité intérieure n’a pas été au rendez-vous et ça a causé un certains nombre de problèmes », a expliqué Stéphane Sanou qui dit être confiant qu’avec le nouveau ministre.

« Je pense qu’avec l’arrivée du nouveau ministre, nous allons procéder à cette redistribution du dispositif sécuritaire au niveau national et faire en sorte que notre volonté de réoccuper le terrain pour permettre aux personnes déplacées internes de pouvoir retourner seules sur leurs territoires, de pouvoir se réinstaller et contribuer au développement économique et sociale de notre pays par la production », a-t-il rassuré.