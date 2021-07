Burkina Faso: deux femmes et un bébé tués dans l’explosion d’une bombe

Au Burkina Faso, une attaque à la bombe a fait trois morts, dont un bébé, dans le nord du pays, en proie à des attaques djihadistes meurtrières, ont annoncé lundi les autorités locales.

Deux femmes et un bébé ont été tués lundi dans l’explosion d’une bombe artisanale dans le nord du Burkina Faso. Le drame s’est produit sur l’axe Arbinda-Gorgadji.

Un élu local sous couvert d’anonymat a confié à l’AFP que les victimes étaient à bord d’une charrette tirée par un âne lorsque leur monture a sauté sur un engin explosif. Un blessé a également été recensé parmi les victimes. Une autre personne citée par l’agence française a précisé qu’il s’agissait de « personnes déplacées », fuyant la menace djihadiste.

Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après la marche de l’opposition, exigeant plus de sécurité dans les régions du nord et de l’est en proie à des attaques djihadistes, qui ont fait plus de 1.500 morts et contraint près de 1,5 million de personnes à fuir leur foyer depuis 2015.

Cette semaine, des milliers d’habitants de la commune de Madjoari située dans la région de l’Est, ont fui leur localité pour se réfugier dans des communes environnantes ou au Bénin, pays voisin.