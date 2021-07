Bénin – Gouvernance locale: les conseillers communaux de Toffo boycottent la 2è session ordinaire

Les élus communaux de Toffo ne sont pas en phase à avec la gouvernance de la première autorité de la ville. Ils ont fait savoir leur mécontentement ce mercredi 30 Juin en boycottant massivement la deuxième session ordinaire convoquée par Madame Bibiane Adamazè Soglo, maire de la ville.

Les points inscrits à l’ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l’année 2021 de la Commune de Toffo dans le département de l’Atlantique n’ont pu être évacués ce mercredi, faute de la non-tenue de la session pour défaut de quorum.

Selon les informations de l’Agence Bénin Presse, certains conseillers communaux de Toffo ont simplement décidé de boycotter cette session parce qu’ils ne se retrouvent pas dans la gestion de la première autorité de la ville, Bibiane Adamazè Soglo.

Les conseillers communaux frondeurs reprochent au maire sa gestion opaque et exclusive des affaires de la commune. Ils lui reprochent précisément le non-respect des décisions prises en session du conseil communal, la non-délégation de certains pouvoirs à ses adjoints et dénoncent une gestion autocratique du pouvoir et le non-respect des textes de la décentralisation.

Ainsi, sur les 25 conseillers communaux que compte la commune, seuls sept conseillers, toutes formations politiques confondues, y compris le maire, étaient présents dans la salle des délibérations de la mairie ce mercredi.

Mais faute de quorum, la session n’a pu se tenir. Les différents points inscrits à l’ordre du jour sont renvoyés à une date ultérieure.

Devaient être débattus à cette session, l’exécution du 2ème collectif budgétaire gestion 2020, l’examen et le vote du compte-rendu gestion 2020 et le compte-rendu des activités du maire.