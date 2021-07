Bénin: des hommes armés emportent 75 000 FCFA chez un coordonnateur de l’AIC

Dans la nuit du dimanche 11 juillet 2021, le coordonnateur de la zone Pobè et Adja-Ouèrè, de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC), a été agressé à son domicile. Des individus non identifiés ont fait irruption chez lui, en emportant la somme de 75 000 FCFA avec d’autres biens.

Serge Sognigbé, coordonnateur AIC dans la zone Pobè-Adja-Ouèrè, a reçu la visite de présumés malfrats à son domicile. Selon le quotidien Daabaaru, les individus étaient armés de hache et de pistolet artisanal. La victime qui regardait la télévision dans son salon n’a pas pu riposter.

Selon la même source, après avoir tenu en respect l’agent de l’AIC, les deux individus ont emporté la somme de 75 000 FCFA, une moto de service de marque Yamaha, deux ordinateurs portatifs de service de marques HP et Acer, deux téléphones de marques Infinix et Techno, un woofer et la clé de la moto de son épouse.

La victime s’est portée vers le commissariat de l’arrondissement pour y déposer une plainte. Les éléments de la police républicaine ont à cet effet ouvert une enquête pour retrouver les présumés auteurs de ce braquage à domicile.