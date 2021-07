Afghanistan: plusieurs centaines de Talibans tuées en 24 heures

261 membres des Talibans ont été tués et 206 autres blessés, à la suite d’opérations des forces de sécurité afghanes, au cours des dernières 24 heures », a déclaré mardi, le ministère afghan de la Défense dans une série de tweets.

« Une partie des armes et munitions des Talibans avait été détruite », précise le ministère, ajoutant que les opérations ont été menées dans les provinces de Laghman et Nangarhar (est), Kandahar, Zabol, Helmand (sud), Paktika (sud-est), Badghis (nord-ouest), Balkh, Djozdjan et Kondoz (nord), Badakhshan et Kapissa (nord-est).

Le niveau de violence en Afghanistan est monté d’un cran depuis le début du mois de mai dernier, avec le début de la phase finale du retrait des forces américaines sur ordre du président, Joe Biden, en avril dernier, qui devrait s’achever d’ici le 11 septembre prochain.