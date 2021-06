Le président afghan Ashraf Ghani invité à la Maison-Blanche le 25 juin 2021

Le président américain Joe Biden, a invité à la maison Blanche, son homologue afghan, Ashraf Ghani. La rencontre est prévue pour le vendredi 25 juin prochain.

Le président afghan Ashraf Ghani et le négociateur en chef du gouvernement dans les pourparlers avec les talibans, Abdullah Abdullah, seront reçus à la Maison-Blanche le 25 juin, a annoncé dimanche 20 juin, la porte-parole de Joe Biden, Jen Psaki. « La visite du président Ghani et du Dr Abdullah mettra en évidence le partenariat durable entre les États-Unis et l’Afghanistan, au moment où le retrait militaire se poursuit », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Pour rappel, Joe Biden a décidé en avril, contre l’avis des militaires, de retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Depuis l’annonce, les opérations de retrait se sont accélérées, au point qu’elles ont déjà été réalisées à plus de 50%. Mais certains points de tensions existent encore et doivent notamment être évoqués lors de la rencontre annoncée entre Joe Biden et le président afghan Ashraf Ghani avec son négociateur en chef dans les pourparlers avec les talibans.