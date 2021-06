Présidence de l’Union Africaine: Joe Biden décerne un satisfecit à Félix Tshisekedi

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a félicité son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, pour son leadership en tant que président de l’Union Africaine (UA). Le dirigeant américain a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir l’institution continentale pour des défis encore plus grands.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

« Je vous félicite pour votre leadership en tant que Président de l’Union africaine. Les États-Unis s’engagent à s’associer à vous pour faire avancer les efforts visant à lutter contre les défis mondiaux du COVID-19 et du changement climatique, ainsi qu’à promouvoir la paix, la sécurité, la prospérité et l’autonomisation des femmes à travers le continent. Au nom du peuple américain, je souhaite à la RDC une réussite dans les mois et les années à venir », a déclaré Joe Biden dans un communiqué publié sur le site officiel de l’ambassade des Etats-Unis en RDC.

Le président américain a également réaffirmé l’engagement de son pays « envers le Partenariat Privilégié pour la Paix et la Prospérité, qui reflète nos valeurs communes et nos intérêts partagés pour améliorer la vie de nos citoyens », alors que la RDC célèbre ce 30 juin, le 61è anniversaire de son accession à l’indépendance.

« Nous accueillons avec joie votre vision et l’engagement du nouveau gouvernement à mettre en œuvre des réformes qui reflètent la volonté et les besoins du peuple congolais. La réintégration de la RDC dans les avantages de la Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique est une réalisation importante qui appuie vos efforts pour créer des opportunités économiques, alors que nous travaillons ensemble pour augmenter les activités commerciales et les investissements », a t-il ajouté.