Nigéria: Modu Sulum, le chef de l’ISWAP qui a participé à l’assassinat de Abubakar Shekau, éliminé par l’armée

L’armée de l’air nigériane (NAF) a éliminé dimanche des dizaines de terroristes de la province ouest-africaine de l’État islamique à Lamboa, dans la zone de gouvernement local de Kaga, dans l’État de Borno. Modu Sulum, le commandant logistique de l’ISWAP qui a participé à l’élimination du chef de faction de Boko Haram, Abubakar Shekau, était du groupe.

Avec Ameer Modu Borzogo, Modu Sulum sont deux importants commandants d’Iswap. Ce dimanche 20 juin 2021, des dizaines de terroristes de l’ISWAP, dont Modu Sulum, ont été tué par l’armée de l’air nigériane (NAF) à Lamboa, dans la localité de Kaga, dans l’État de Borno.

Selon la presse locale, les multiples frappes aériennes menées par des Alpha-Jets, des hélicoptères L-39 et MI-35 ont touché Modu Sulum, et plusieurs autres terroristes. Sulum, commandant logistique de l’ISWAP, a participé à l’élimination du chef de faction de Boko Haram, Abubakar Shekau, en mai. Sulum était également responsable de la destruction de tours de transmission électrique à Malanari, le long de l’autoroute Maiduguri-Damaturu, et d’attaques contre des voyageurs à Auno et Jakana.

Les insurgés, dans un convoi de huit camions armés, avaient envahi Lamboa en vue d’attaques sur l’axe Mainok. Les troupes terrestres et aériennes ont fait échouer leur mission après que la plate-forme de reconnaissance de la NAF ait survolé l’endroit pour confirmer les cibles.

Le directeur de l’information de la NAF, l’Air Commodore Edward Gabkwet, a déclaré que l’opération avait été un succès. « Sur les huit camions armés de terroristes repérés par notre équipe de surveillance, l’avion en a abattu six et un nombre non confirmé de terroristes. Les troupes de l’armée nigériane et nos éléments aériens nettoient la zone et évaluent la situation », a déclaré le porte-parole.