Nigéria: des combattants de Boko Haram font allégeance à l’État islamique (ISWAP)

Un groupe de combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram a prêté allégeance à son rival, la province ouest-africaine de l’État islamique (ISWAP), quelques semaines après la mort du chef de l’ancien groupe, selon une vidéo vue par Reuters.

Cette vidéo alimente les craintes que l’ISWAP ne consolide le contrôle de l’insurrection dans le nord-est du Nigeria après la mort du chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, le mois dernier. Mais tous les observateurs ne sont pas convaincus que la vidéo est la preuve que tous les combattants de Boko Haram sont prêts à rejoindre l’ISWAP.

Les groupes se sont livrés à une violente rivalité pendant des années, et si l’ISWAP parvenait à rassembler des combattants de Boko Haram, il pourrait recentrer son attention sur l’attaque de l’armée nigériane. Quelque 350 000 personnes sont mortes à la suite de l’insurrection qui dure depuis 12 ans et de la crise humanitaire qui s’en est suivie, ont déclaré les Nations unies cette semaine. en savoir plus

La vidéo, produite par le le service de presse officiel de l’État islamique, montre des séquences de plusieurs centaines d’hommes, dont beaucoup sont armés, se rassemblant dans la brousse. Plusieurs ont fait des déclarations à la caméra. « Nous allons nous unir pour combattre les (mécréants) », a déclaré un combattant de Boko Haram en haoussa. « Ce qui va se passer maintenant va dépasser de loin ce qui a transpiré dans le passé, maintenant que nous sommes unis ».

Vincent Foucher, chercheur au Centre national de la recherche scientifique français et expert du conflit, a déclaré que la vidéo ajoute aux preuves que l’ISWAP prenait le contrôle. « C’est une indication de plus que l’ISWAP a gagné », a-t-il déclaré.

M. Foucher a déclaré que d’autres indicateurs de la consolidation du pouvoir de l’ISWAP comprenaient ses revendications d’attaques dans des zones qui avaient été des zones d’influence de Boko Haram et une baisse significative de la violence contre les civils dans les zones où Boko Haram opérait. Cependant, Bulama Bukarti, analyste principal au Tony Blair Institute for Global Change, a rejeté la vidéo comme étant de la propagande, notant qu’elle ne mettait pas en scène de hauts dirigeants de Boko Haram. « Je pense que Boko Haram est encore très divisé et qu’ils continueront à se battre les uns contre les autres », a déclaré Bukarti.