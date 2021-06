« Maman, tu me manques tellement », Angélique Kidjo pleure le décès de sa mère

Yvonne Kidjo, la mère deAngélique Kidjo, est passée de vie à trépas, dans la nuit du vendredi au samedi 26 juin 2021. Sur sa page facebook, la chanteuse a exprimé sa douleur.

« Maman, tu me manques tellement. Ta lumière m’a toujours guidée et continuera toujours à me guider. Repose en paix. » a écrit Angélique Kidjo, dont la mère est décédée, dans la nuit du vendredi au samedi 26 juin 2021, à l’âge de 94 ans. Née le 30 mai 1927, Yvonne Kidjo fût une chorégraphe chevronnée, et la première femme à diriger une troupe artistique au Bénin. Elle était également une femme d’affaires.

A 60 ans, et une dizaine d’albums, Angélique Kidjo a sorti son nouvel album « Mother Nature » (Mère Nature), le 18 juin. Une occasion, pour la star béninoise de world music, d’affirmer une nouvelle fois ses engagements de femme et d’artiste.

Dans ce nouvel album, la diva béninoise embarque avec elle des jeunes artistes africains. Parmi eux, l’Américano-Zimbabwéenne Shungudzo, la Nigériane Yemi Alade, la Zambienne Sampa The Great, le Nigérian Burna Boy, le New-Yorkais d’origine jamaïcaine Mr Eazy ou encore le Ghanéen Ghetto Boy.