Lutte contre le terrorisme: la France dépêche 2 émissaires au Mali

Deux émissaires de la France ont été reçus à Bamako, ce lundi, par le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goita. Ensemble, ils ont discuté de la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région.

« Ce lundi, j’ai reçu les envoyés spéciaux du Président Macron, M. Franck PARIS et l´Amiral Jean Philippe ROLAND. Nous avons échangé sur les défis liés à la lutte contre le terrorisme et la stabilité du sahel, notamment la nécessité d’adopter une démarche globale et inclusive, prenant en compte les aspirations de nos populations, et fondée sur la participation et la collaboration plus actives de l’ensemble des pays du G5 Sahel », a tweeté le président Assimi Goita au terme de son audience avec les émissaires Français.

Cette visite des émissaires Français intervient dans un contexte où la situation sécuritaire au Mali est assez préoccupante. Non seulement ça, le sentiment antifrançais bat son plein dans ce pays sahélien où la plupart de la population appellent à une intervention militaire russe et exigent le départ des troupes françaises taxées d’être de connivence avec les terroristes.

Il y a quelques semaines, le président Français, Emmanuel Macron, a annoncé la fin de l’opération Barkhane, ajoutant que cela passera par une « profonde transformation » de la présence de l’armée française dans le Sahel. Des bases seront fermées au profit de forces spéciales internationales pour lutter contre le terrorisme.