Laurent Gbagbo: « J’ai été emmené à la CPI parce que j’étais un président gênant »

En Côte d’Ivoire depuis le jeudi 17 juin, l’ancien président Laurent Gbagbo s’est rendu dans son village natal, Mama (27 km de Gagnoa) en fin de semaine dernière. A Mama, il a tenu une rencontre avec la chefferie traditionnelle. A l’issue de ladite séance, Laurent Gbagbo est revenu sur son parcours et a rendu hommage à sa « petite femme, Nady ».

Accueilli en grande pompe à Mama, Laurent Gbagbo a assuré être en bonne santé et heureux de retrouver sa terre natale. Il a recommandé l’union qui permet à celui qui « est dans le trou » de pouvoir en sortir en lui donnant « une corde pour qu’il sorte et non l’enfoncer ». Dans son discours, Laurent Gbagbo est revenu sur le feuilleton judiciaire qui l’a amené devant la Cour Pénale Internationale (CPI) pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis lors des violences post-électorales de 2011.

« Je fais tout, mais je ne suis pas un criminel », a déclaré le Woody de Mama, ajoutant qu’il a été emmené à la CPI parce qu’il était devenu un adversaire gênant.. « Même les blancs qui ne nous connaissent pas, qui suivent nos petites querelles ici, ont su que je (n’étais) pas un criminel. On peut m’accuser de tout, mais je ne suis pas un criminel », a-t-il insisté.

Laurent Gbagbo a également rendu un hommage à sa petite femme, Nady Bamba. « (…) Concernant ma « petite femme, Nady », il faut la remercier. Elle a quitté Accra où elle était en exil pour demander l’asile pour être toujours avec moi », a révélé l’ancien président. Pour rappel, Laurent Gbagbo a regagné la Côte d’Ivoire le jeudi 17 juin 2021, 10 ans, après avoir été acquitté par la CPI de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis lors des violences post-électorales de 2011.