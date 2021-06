Ghana: deux individus abattus par la police lors d’une manifestation à Ashanti

Deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées lors d’une manifestation dans la ville d’Ashanti au Ghana violemment réprimée par la police, ont indiqué ce mercredi la police et une source hospitalière.

La région d’Ashanti au Ghana a été, mardi, le théâtre d’un violent affrontement entre les populations et les forces de l’ordre. Plusieurs manifestants s’étaient en effet rassemblés à Ejura pour protester contre l’assassinat du jeune militant de la société civile, Ibrahim « Kaaka » Mohammed, frappé à mort samedi dernier par des individus non identifiés. Une manifestation violemment réprimée par la police et des agents de sécurité.

« (…) Deux personnes sont mortes lors des affrontements », a déclaré le porte-parole de la police Godwin Ahianyo, assurant que le calme était revenu dans la localité. « L’un des deux hommes était déjà décédé en arrivant à l’hôpital. Nous avons tenté de réanimer l’autre mais il a succombé à ses blessures«, a déclaré à l’AFP Manyee Mensah, directeur médical de l’hôpital gouvernemental d’Ejura. « Actuellement, nous avons quatre blessés… L’un est dans un état critique mais les trois autres sont stables« .

La police a annoncé l’arrestation de deux personnes suspectes en lien avec la mort d’Ibrahim « Kaaka » Mohammed, militant éveillé et virulent critique du régime du président Nana Akufo-Addo.