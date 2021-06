Fin de mandat pour Fatou Bensouda, Karim Khan nouveau procureur de la CPI

Nouveau procureur de la Cour pénale internationale (CPI) en remplacement de la gambienne Fatou Bensouda, le britannique Karim Ahmad Khan a prêté serment ce mercredi 16 juin 2021 lors d’une cérémonie à la Haye.

C’est officiel! Karim Ahmad Khan est le nouveau procureur de la Cour pénale internationale (CPI). L’avocat britannique, élu plus tôt dans l’année, a pris ses fonctions ce mercredi lors d’une cérémonie à la Haye. Il remplace la gambienne Fatou Bensouda qui a tenu ce rôle pendant neuf ans.

« Moi, Karim Asad Ahmad Khan, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de procureur de la CPI en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience ; et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites », a déclaré l’avocat au cours de sa prestation de serment.

Porté à la tête du Parquet international dans une période marquée par les fortes pressions que subit la CPI de la part des Etats-Unis qui n’ont toujours pas signé le statut de Rome, fondant la juridiction internationale, Karim Khan sera très attendu sur des dossiers chauds comme la récente crise israélo-palestinien qui a fait plusieurs morts surtout dans la Bande de Gaza, et les enquêtes sur des crimes commis en Afghanistan par les soldats de la coalition menée par les Etats-Unis.

Avocat de gros clients africains de la CPI

Très connu en Afrique, Karim Khan est considéré par de grands juristes sur le continent comme l’analyste et homme politique sénégalais, Adama Gaye, comme « l’avocat des grands criminels« . L’avocat britannique a en effet défendu les intérêts de Charles Taylor devant la Cour pénale internationale, mais aussi celui de l’ancien vice-président kényan William Ruto, du Congolais Jean-Pierre Bemba et du fils de l’ancien dirigeant libyen, Saïf al-Islam Kadhafi. Le nouveau procureur a également travaillé dans plusieurs tribunaux internationaux et spéciaux pour le Rwanda, la Sierra Leone, le Liban, le Cambodge et l’ex-Yougoslavie.

Karim Khan est le troisième procureur de la Cour basée à La Haye après l’argentin Luis Moreno Ocampo et la gambienne Fatou Bensouda, la procureure sortante. L’ancienne ministre de la justice de la Gambie a en effet rendu le tablier après neuf année passées dans cette costume.

Un mandat mitigé de l’avocate gambienne qui aura connu du succès mais aussi de cuisants échecs. Parmi ses victoires, on peut citer la condamnation du seigneur de guerre congolais, Bosco Ntaganda, jugé en 2019. Surnommé Terminator, l’ex-rebelle est la première personne à être reconnue coupable par la CPI pour le crime d’esclavage sexuel.

Au rang des désillusions du désormais ex-procureure de la CPI, on note les acquittements de l’ex-vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, et de Laurent Gbagbo, l’ancien président de la Côte d’Ivoire. Il y a également eu l’échec des affaires relatives aux violences qui ont suivi les élections de 2007 au Kenya.