Euro 2020: la Belgique en patron, présentation du groupe B

L’Euro 2020 débute ce vendredi 11 juin 2021. Répartis dans 6 groupes, les différentes équipes se battront pour la victoire finale. Nous vous proposons une présentation du groupe B de cet euro composé de la Belgique, du Danemark et de la Russie et de la Finlande

L’Euro 2020 débute enfin ce vendredi. Après un an d’attente, les fans pourront assister à la plus belle compétition continentale sur le plan européen. Une compétition qui va se disputer avec 6 groupes de 4 équipes chacun. Le groupe A composé sera probablement dominé par la Belgique qui est un des favoris de cette édition.

La Belgique veut gagner l’euro

Les Diables Rouges trônent en tête d’un ranking FIFA qui n’a qu’une valeur symbolique et qui ne remplacera jamais un trophée majeur, derrière lequel les footballeurs du Royaume courent toujours. Les belges ont réalisé un parcours sans faute lors des éliminatoires : trente points sur trente ! Seule l’Italie a fait aussi bien avec cependant une moins bonne différence de buts. Il reste aux Diables Rouges à mettre les bons ingrédients pour prouver que dans un tableau à élimination directe, ils peuvent aller au bout. Il leur a manqué un peu d’humilité face aux Gallois il y a cinq ans et un brin d’efficacité pour terrasser les Bleus lors de la dernière Coupe du monde.

Les Russes en embuscade

Les Russes ne sont pas vraiment favoris de cette compétition, mais c’est une équipe capable de créer la surprise. Souvent présente, rarement performante, la Sbornaïa essayera de refaire le coup de 2008 quand elle s’était glissée dans le dernier carré. Stanislav Tchertchessov a rajeuni ses cadres avec quelques promesses élues au détriment de plusieurs anciens.

Le Danemark va jouer sa chance

Le Danemark a dû attendre la dernière minute pour valider son ticket pour la phase finale. Dans un Groupe D homogène et finalement remporté par la Suisse, les Scandinaves sont allés décrocher un match nul en Irlande lors de la dernière journée. Avec la meilleure attaque de leur poule, les Vikings retrouvent la compétition neuf ans plus tard avec des arguments dans chaque ligne et l’envie palpable de mener la vie dure aux Diables Rouges, ou à défaut de postuler pour la deuxième place.

La Finlande, le petit nouveau

La Finlande, elle, présente moins de lettres de noblesse et s’est qualifiée pour le premier grand tournoi majeur de son histoire en sortant d’un Groupe J dominé de la tête et des épaules par l’Italie. Les Nordiques ont mené la vie dure à la Nazionale chez eux, prouvant qu’ils étaient dans l’une des meilleures phases de leur histoire. Leur succès contre la France en match amical en novembre dernier a renforcé ce statut d’outsider même s’il faut manier ces rendez-vous avec précaution. La Finlande misera sur l’effet de surprise et sur son attaquant de poche Pukki pour aller le plus loin possible