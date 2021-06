Cherté des denrées alimentaires: le Bénin risque de vivre une famine, selon Thiery Alavo

Le Professeur Thiery Alavo ne s’accorde pas avec le gouvernement pour dire que la faible pluviométrie est à la base de la cherté des denrées alimentaires. Des chiffres à l’appui, le Professeur titulaire en Entomologie conteste l’argument qui accuse la rareté des pluies comme l’un des facteurs de la flambée des prix des produits alimentaires. Il alerte sur un risque de famine, si le gouvernement ne prend pas les taureaux par les cornes.

En Conseil des ministres du mercredi 16 juin 2021, le gouvernement s’est prononcé sur la flambée des prix des produits de première nécessité. Pour une deuxième fois, le gouvernement a indexé la faible pluviométrie comme l’une des raisons qui justifie la cherté des produits sur le marché. Cet argument des autorités ne convainc par le Professeur Thiery Alavo.

Pour le Professeur titulaire en Entomologie, Fondateur de Edward Platzer Centre for Integrated Malaria Vectors Manag, les précipitations au cours de l’année 2020 ont été bien meilleures que les précédentes. Il fonde sa perception sur les calculs effectués avec les précipitations pour les 12 mois de chacune des années, de 2016 à 2020.

Les calculs indiquent que les précipitations moyennes journalières sont de 1,91 mm, 1,66 mm, 2,08 mm, 6,25 mm et 4,41 mm respectivement pour 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. On remarque aisément que les précipitations de 2020 sont au moins deux fois plus élevées que celles de 2017 et 2018. Mais en dépit des faibles précipitations de 2017 -2018, la production de maïs au Bénin a atteint le niveau record de 1,6 millions de tonne pour cette campagne-là, et le gouvernement avait incité les agriculteurs à vendre leur maïs à l’extérieur du pays.

Thiery Alavo