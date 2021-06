Canicule au Canada: au moins 134 morts, des records de chaleur jusqu’à 50°C

La vague de chaleur qui s’abat sur l’ouest du Canada a provoqué la mort de dizaines personnes ces derniers jours, ont annoncé les autorités. Un nouveau record de chaleur absolu a été établi dans le pays avec près de 50°C au nord-est de Vancouver.

Un pic de mortalité sans doute lié à la canicule frappe actuellement le Canada, qui a enregistré un nouveau record de chaleur absolu, à 50 °C, mardi. Au moins 233 personnes sont mortes dans cette province de la côte Pacifique entre vendredi et lundi, soit une centaine de personnes de plus que le nombre traditionnel moyen de décès sur une période de quatre jours. Il est attendu que ce bilan s’alourdisse.

Un phénomène décrit par l’expression « dôme de chaleur »

Cette vague de chaleur, par ailleurs à l’origine de plusieurs incendies de forêt de part et d’autre de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, s’explique par un phénomène appelé « dôme de chaleur » : des hautes pressions emprisonnent l’air chaud dans la région.

Dans ce cas, de l’air subtropical est remonté progressivement depuis le Mexique la semaine dernière vers l’ouest du continent américain. Ce mouvement a été favorisé par la situation météorologique, c’est-à-dire la position des dépressions et des anticyclones. Puis, s’il n’y a plus de vents assez forts en altitude, la masse d’air ne bouge pas, c’est pourquoi la chaleur stagne. Le précédent record était très ancien. Il datait du 5 juillet 1937, avec 45 °C.

« Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et intenses, car les concentrations de gaz à effet de serre entraînent une hausse des températures mondiales. Elles commencent plus tôt et se terminent plus tard et prélèvent un coût croissant sur la santé humaine et les systèmes de santé », a averti mardi l’Organisation météorologique mondiale, installée à Genève.