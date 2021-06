Burkina Faso: « Nous disons à l’armée française de plier bagage »

La coalition des patriotes du Burkina Faso (COPA/BF) doute de la fiabilité de l’armée française dans la lutte contre le terrorisme, et demande son retrait du territoire. Elle accuse l’Hexagone d’être partenaire des terroristes.

« Nous avons toutes les raisons du monde de douter de la fiabilité de l’armée française au Burkina Faso », a ainsi lancé la coalition des patriotes du Burkina Faso (COPA/BF). « Que fait au juste l’armée française au Burkina Faso? Pour ces propres intérêts à n’en point douter. Que vaut aujourd’hui le partenariat entre la France et notre pays, quand c’est pour ne pas avoir les armes qu’il faut pour combattre l’ennemie?« , S’interroge la coalition.

« Nous disons à l’armée française de plier bagage. Il est temps que ce pays revienne réellement aux Burkinabé. Il est temps que notre armée aussi, seule, puisse faire ses preuves », ajoute la coalition qui lance un appel aux autorités burkinabé, afin qu’elles tournent le dos à la France et nouer de partenariats francs et gagnant-gagnant avec d’autres pays comme la Chine et la Russie. Pour la coalition des patriotes du Burkina Faso (COPA/BF), le plus important est de pouvoir sortir de la crise sécuritaire actuelle. « Nous ne voulons plus de sang coulé au Burkina Faso », souhaite la coalition.

La France, vomie au Sahel?

En Afrique et particulièrement au Sahel, émerge depuis quelques années, un sentiment anti-français qui se propage telle une traînée de poudre. Au Niger, plusieurs manifestations contre la présence des troupes françaises ont été enregistrées en 2018 et 2019. Il en est de même pour le Mali où les manifestations s’enchaînent presque chaque 3 mois contre la présence des soldats Français. Plusieurs organisations appellent notamment les nouvelles autorités du pays à tourner le dos à la France qui serait, selon elles, de connivence avec les terroristes.

En laissant le Burkina Faso, on retrouve également la Centrafrique. Dans ce pays de l’Afrique centrale, le sentiment anti-français se fait ressentir au plus haut sommet de l’Etat. Le gouvernement centrafricain a, à plusieurs reprises, montré son attachement à la Russie au détriment de la France, sa partenaire historique. Aujourd’hui, la Russie gagne du terrain devant la France, en Afrique. Le pays de Vladimir Poutine serait en passe de boucler un accord militaire avec le Mali et est désormais autorisé à envoyer des navires et avions militaires au Congo-Brazzaville.