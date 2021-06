Bénin – Que faire pour le retour des exilés politiques? Andoche Amègnissè montre la voie

Suspendu du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin), pour avoir pris ses distances avec la ligne directrice du parti, le professeur Andoche Amègnissè est résolument plus proche de l’opposition.

Dans une adresse aux opposants et au peuple béninois, Andoche Amègnissè rappelle que seuls le courage et la persévérance conduisent à de grandes victoires.

« Béninoises et Béninois en lutte pour le dialogue national véritablement inclusif, pour la libération des prisonniers politiques et pour le retour des exilés politiques dans notre pays, la République du Bénin, ne désespérons surtout pas« , lance-t-il dans son appel.

A en croire le professeur d’université et président de l’association de l’eau et l’électricité pour tous, aucune victoire ne s’obtient sans la persévérance et le courage.

Aussi, rappelle-t-il qu’il a fallu 27 ans de lutte à l’ANC et à toute l’Afrique pour obtenir la libération de Nelson Mandela et l’ouverture du dialogue politique, qui a mis fin à l’apartheid en Afrique du Sud sans effusion de sang.

Pour obtenir le retour des exilés politiques au Bénin et l’ouverture d’une assise nationale ou un dialogue inclusif, il invite à la même persévérance.

« Donc gardons courage et continuons d’agir, de prier, et restés mobilisés et déterminés dans cette lutte (lutte pour le retour des exilés)« , conclut-il.

Justification de la suspension de Amègnissè du Moele-Bénin

Pour justifier la suspension du professeur Andoche Amègnissè, Jacques Ayadji, le président du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), a laissé entendre que « des gens font une confusion en reliant cette exclusion à la récente sortie du directeur de la communication de la présidence de la République »

Dans sa justification, le directeur général des infrastructures a fait savoir que la décision d’exclusion du camarade Andoche Amègnissè date de plusieurs semaines et serait plutôt liée à certaines prises de position qui ne « concordent pas avec celles de Moele-Bénin qui est un parti bien organisé ».

Il ajoute : « Nous n’avons pas voulu sortir cette décision pendant la campagne électorale parce que nous étions pris par notre objectif de ce moment qui est la réélection du président Patrice Talon. Une fois la campagne finie, nous sommes revenus à cette décision qui a été rendue publique ».

Réaction du militant suspendu

En réaction à sa suspension, le professeur Andoche Amègnissè a indiqué qu’il est un homme de pudeur qui ne s’accommode pas à toutes les situations pourvu qu’il en trouve son compte.

« Quand on a un parcours comme celui d’un Jacques Ayadji, on devient méconnaissable si on se comporte à l’image d’un Goering au service d’un Hitler. Moi, j’ai de la pudeur ! », avait-il martelé .

L’universitaire a néanmoins précisé: « Je n’ai aucun problème avec le parti Moele-Bénin. Hélas, c’est le parti politique Moele-Bénin qui a des problèmes avec le problème Patrice Talon à cause de la liberté de ton de certains membres comme Andoche Amègnissè. Et comme le ou les hauts responsables du parti ont peur pour leurs postes ou pour les strapontins qu’ils espèrent, ils sont embarrassés par la pudeur des militants qui refusent de prostituer leurs convictions.« .