Bénin – Exportation frauduleuse de produits vivriers: plus de 2500 sacs interceptés par la police

L’unité de la police républicaine du département de l’Alibori a intercepté en début de cette semaine plus de 2500 sacs de maïs, de sorgho, de mil et de néré en direction du Nigeria et du Niger. Cette interpellation vise à faire respecter la mesure portant interdiction d’exportation des produits vivriers du territoire national en vue de juguler la hausse démesurée du prix des produits de grande consommation.

Face à la cherté des produits de première nécessité, le gouvernement a décidé de contrôler l’exportation frauduleuse de produits de grande consommation.

Pour faire respecter cette mesure qui vise à juguler un tant soit peu la hausse vertigineuse du prix des produits de grande consommation, les directions départementales de la police républicaine sont mises à contribution.

Dans le département de l’Alibori, un convoyage vers les pays limitrophes de plus de 2500 sacs de maïs, de sorgho, de mil et de néré a été intercepté par l’unité départementale de la police républicaine.

Le commissariat d’arrondissement de Sonsoro, par exemple, a arrêté un véhicule avec à bord 390 sacs de maïs à destination du Niger.

Celui d’arrondissement de Madécali a intercepté deux véhicules qui transportaient 300 sacs de maïs et 220 sacs de sorgho pour le Nigeria.

Le commissariat d’arrondissement de Ségbana, pour sa part, a immobilisé un véhicule à destination du Nigeria à la frontière de Wara. A Gounarou, les policiers ont interpellé deux véhicules transportant 380 sacs de maïs et de mil.

Le commissariat de Malanville a immobilisé trois véhicules qui transportaient 390 sacs de maïs et 09 sacs de néré destinés pour Dosso et Gaya au Niger. Enfin, le commissariat de Banikoara et celui frontalier de Monsey ont stoppé quatre véhicules qui convoyaient respectivement 588 et 400 sacs de maïs vers le Nigeria et le Niger, a rapporté « Le Matinal ».