Bénin: après Ouidah, une délégation gouvernementale au chevet des victimes de l’inondation de Grand-Popo

A la suite des sinistrés de certaines localités de la Commune de Ouidah, une délégation gouvernementale s’est rendue ce Jeudi 24 Juin 2021 à Grand-Popo pour apporter aux victimes de l’inondation, le soutien du gouvernement.

Les victimes de l’inondation due à la fermeture de l’embouchure ‘La Bouche du Roy » ne sont pas laissés pour compte.

Le gouvernement de la rupture très soucieux de leur sort, a fait parler son cœur en leur apportant son soutien. Après Ouidah, une délégation gouvernementale était ce jeudi à Grand-Popo pour marquer la compassion et la solidarité du gouvernement et de toute la nation à ces citoyens délogés par la crue.

La délégation est composée de Monsieur Alassane SEIDOU, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ; Monsieur Aurélien AGBENONCI, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ; et de Madame Véronique TOGNIFODÉ, Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance.

En face des sinistrés, les membres de la délégation ont sensibilisé les populations sur le respect des consignes de sécurité et des dispositions à prendre pour protéger les enfants et éviter de s’exposer aux maladies et autres dégâts.

Les différents services de l’État intervenant dans la prévention des risques et catastrophes ont été instruits pour veiller à la sécurité des populations.

La délégation conduite par le ministre de l’Intérieur ne s’est pas rendue à Grand-Popo, les mains vides. Elle est partie avec des vivres et une enveloppe financière remis aux autorités locales pour le compte des populations concernées.