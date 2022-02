L’ONU demande à la Centrafrique de libérer les 4 militaires Français arrêtés

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a entamé des démarches pour la libération des 4 militaires Français, membres de la mission onusienne Minusca dans ce pays. De sources rapportées, un émissaire de l’ONU a pris contact avec le président centrafricain Faustin Archange Touadéra.

Un haut responsable de l’ONU en Centrafrique a rencontré le président Faustin Archange Touadéra afin d’obtenir «au plus vite» la libération de quatre militaires français, membres de la mission onusienne Minusca dans ce pays, a indiqué mardi, le porte-parole des Nations unies.

«Ils portent des cartes d’identification de l’ONU» et «ne sont pas libres», toujours «détenus par la gendarmerie» centrafricaine, a précisé Stéphane Dujarric, lors de son point-presse quotidien. «Le commandant de la Force» de Casques bleus de l’ONU et l’adjoint de l’émissaire onusien dans ce pays ont «été reçus par le président afin de traiter ce dossier», a-t-il indiqué. «Tout le monde essaie de dénouer cela pour que l’on assiste à la libération au plus vite des quatre militaires», a-t-il dit.

L’arrestation des 4 militaires Français est intervenue lundi, à l’aéroport de Bangui, alors qu’ils escortaient, selon plusieurs sources, un général de force de l’ONU. Ils sont accusés de vouloir attenter à la vie du président centrafricain dont le convoi se trouvait à proximité. Une enquête a été ouverte à Bangui pour élucider cette affaire.

Dans une déclaration faite quelques heures après l’arrestation des militaires, la France a reproché à la Centrafrique d’être «complice» d’une campagne antifrançaise orchestrée par Moscou notamment par d’innombrables trolls sur les réseaux sociaux et dans certains médias.