L’Île de la Tentation : Delphine Wespiser en roue libre avec les candidats

L’Île de la Tentation revient sur W9 avec une douzième saison lancée le 20 janvier, tournée au Mexique et animée par Delphine Wespiser. Le format, créé en 2002 sur TF1 puis relancé sur Virgin 17 avant de rejoindre W9 en 2019, met à l’épreuve la confiance des couples en les séparant sur deux plages où des tentateurs et tentatrices cherchent à les séduire.

Pour cette saison, cinq couples ont accepté de participer : Elisa et Julien (quatre ans de relation), Virginie et Rémi (trois ans), Laureen et Tino (trois ans), Lucie et Hugo (un an et huit mois) et Nelly et Diego. Lors de l’épisode diffusé le 3 février, Nelly et Diego se sont affrontés lors d’une ultime confrontation puis ont décidé de quitter ensemble le programme après la diffusion d’images montrant Diego très proche d’une tentatrice, Mélissa.

Delphine Wespiser, Miss France 2012 et chroniqueuse sur W9, a été interrogée par Puremédias au moment du lancement de la saison. Elle a décrit son rôle dans l’émission et livré des précisions sur ses interventions lors des tournages, ainsi que sur les limites qui lui sont imposées par la production.

« L’Île de la Tentation » : Delphine Wespiser aimerait avoir plus de pouvoirs

Interrogée sur son emploi du temps durant le tournage, la présentatrice a expliqué que la mécanique de l’émission impose le tournage des feux de camp la nuit, ce qui lui laisse du temps pour se reposer le jour. Selon elle, « Moi, je suis tranquille, je suis en vacances » et les enregistrements nocturnes peuvent durer très tard. Elle a précisé qu’elle se rend également sur les plages des garçons et des filles pendant la journée pour parler aux participants et rencontrer les tentateurs et tentatrices.

Wespiser a insisté sur la dimension relationnelle de son rôle : elle se voit comme « une grande sœur ou comme une marraine » d’un moment de vie des candidats, et dit conserver un lien avec certains d’entre eux après l’émission. Cette posture explique sa proximité avec les participants sur le plateau et en dehors des séquences de feu de camp.

Sur la question des images et de l’accès aux contenus, la présentatrice a confirmé que la production lui autorise à voir les images des plages en direct, mais sous une réserve claire : le producteur lui a indiqué « Tu peux tout voir, mais quand tu vas sur le feu de camp, ne les juge pas. Ne sois pas jugeante« .

Malgré cette consigne, Delphine Wespiser a déclaré vouloir disposer de davantage de latitude dans son rôle à l’antenne. Selon elle, « Moi, j’aimerais être en roue libre. J’aimerais pouvoir sortir de mon truc et remettre en place ceux qui ont fait n’importe quoi« , a-t-elle conclu.