World Cup 2026: Panama and England level at half-time (0-0)

Panama and England went into half-time level at 0-0 in their 2026 World Cup meeting, with both sides still in contention after a tight first half.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Panama VS Angleterre, le 27/06/2026 22:00, stade MetLife Stadium
Illustration du match Panama VS Angleterre, le 27/06/2026 22:00, stade MetLife Stadium
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SUMMARY

Panama – England has reached half-time at the 2026 World Cup, with Panama and England level at 0-0.

The numbers nevertheless paint a more nuanced first half. Panama had 28% of the possession, with 1 shot compared with 3 for England. In the decisive area, the shots-on-target count is 1 for Panama and 2 for England. The xG figures remain close, at 0.03 for Panama and 0.05 for England.

First-half key moments

  • 13' O’Reilly probes down the left but is forced to turn tail. Then on the other flank, Saka nearly strips Gutierrez of possession only for the defender to flop on the ball and purchase a cheap foul. Saka none too happy
  • 11' Barcenas wanders down the right and Konsa grabs a handful of his shirt. A free kick that leads to nothing. But the early signs are that Panama seem quite happy to get forward whenever they can, down both flanks
  • 10' Rashford is enjoying plenty of early joy down the left, and another determined run wins another corner. That leads to a weak Saka shot, which is easy for Mosquera to deal with
  • 9' Gutierrez looks to be tearing into all sorts of space down the left, but the whistle goes, as he’s just failed to keep the ball in play, something he should have done. England’s defence a bit all over the show there
  • 8' Rashford cuts in from the left and pearls a low shot towards the bottom left. It’s heading in, and Mosquera does well to turn it around the post. Anderson comes across to do what the absent Rice normally does, and his delivery causes the keeper to flap, but…
  • 6' England have a throw-in overturned because Quansah takes more than the five seconds allowed by the new regulations over it. The new order
  • 5' Rashford, from a deep position on the left, wedges down the channel for Bellingham, breaking into the box. Cordoba comes across to flick out for a corner before Bellingham can get a shot away. Nothing comes of the set piece
  • 1' Panama immediately go long, Quansah doesn’t get much on his clearing header, and Tomas Rodriguez has the opportunity to shoot from 20 yards. He whacks it straight at Pickford, but with some force. What a start that could have been! Panama get the ball rolli…

A balance still on a knife edge

Panama and England head back out level, but the second half remains open. The first change of pace, a defensive mistake or a set piece could quickly alter the course of the match.

Panama
Finished MetLife Stadium
England
27/06/2026 22:00 Group L
Fil du match
  1. 46'Remplacement - T. Rodriguez (remplace J. Fajardo)Panama, 46e
  2. 53'Carton jaune - J. FajardoPanama, 53e
  3. 60'Carton jaune - J. QuansahAngleterre, 60e
  4. 62'But - J. Bellingham (passe B. Saka)Angleterre, 62e
  5. 63'Remplacement - J. Quansah (remplace D. Spence)Angleterre, 63e
  6. 63'Remplacement - B. Saka (remplace N. Madueke)Angleterre, 63e
  7. 67'But - H. Kane (passe J. Bellingham)Angleterre, 67e
  8. 71'Remplacement - Y. Barcenas (remplace I. Diaz)Panama, 71e
  9. 71'Remplacement - J. Rodriguez (remplace A. Londono)Panama, 71e
  10. 71'Remplacement - J. Bellingham (remplace E. Eze)Angleterre, 71e
  11. 84'Carton jaune - A. AndradePanama, 84e
  12. 84'Remplacement - E. Anderson (remplace J. Henderson)Angleterre, 84e
  13. 84'Remplacement - H. Kane (remplace O. Watkins)Angleterre, 84e
  14. 88'Remplacement - C. Harvey (remplace A. Quintero)Panama, 88e
  15. 88'Remplacement - J. Gutierrez (remplace E. Davis)Panama, 88e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Panama 2 / England 5
  • Tirs : Panama 5 / England 14
  • Possession : Panama 29% / England 71%
  • Corners : Panama 1 / England 6
  • Fautes : Panama 12 / England 8
  • Cartons jaunes : Panama 1 / England 1
  • Cartons rouges : Panama 0 / England 0
Group L schedule
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Group L
England
Finished AT&T Stadium
Croatia
Group L
Ghana
Finished BMO Field
Panama
Group L
England
Finished Gillette Stadium
Ghana
Group L
Panama
Finished BMO Field
Croatia
Group L
Panama
Finished MetLife Stadium
England
Group L
Croatia
Second half 90' Lincoln Financial Field
Ghana
Group L
TeamJGNPBPBCDiffPts
England32106247
Ghana21101014
Croatia210134-13
Panama300304-40
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