World Cup 2026: Panama and Croatia level at halftime (0-0)

Panama and Croatia are tied 0-0 at halftime in their 2026 World Cup Group L match at BMO Field in Toronto.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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The Group L match between Panama and Croatia, played at BMO Field in Toronto, is evenly balanced at halftime with a goalless 0-0 scoreline. Both teams are trying to keep their chances alive in this 2026 World Cup group stage after each lost their opening match. Panama, beaten 0-1 by Ghana, and Croatia, defeated 2-4 by England, are looking to halt their poor run.

The contest has seen Croatia hold a slight edge, with 58% possession compared with 42% for Panama. Despite that control, clear chances have been rare, with each team registering just one shot on target according to the first-half statistics. Defensive solidity has prevailed on both sides, with Panama lining up in a 3-4-3 formation under Thomas Christiansen, while Zlatko Dalić’s Croatia are operating in a 4-2-3-1 setup designed to control midfield.

For Panama, goalkeeper Orlando Mosquera, the central defensive pairing of José Córdoba and Andrés Andrade, as well as midfielders Yoel Bárcenas and César Blackman, have contained Croatia’s attacks. Up front, José Luis Rodríguez and José Fajardo have not yet managed to trouble Croatia goalkeeper Dominik Livaković.

For Croatia, Luka Modrić and Mateo Kovačić are directing play in midfield, supported by Marco Pašalić and Ivan Perišić on the wings. Centre-forward Petar Musa remains isolated up front with few clear opportunities so far. The defence made up of Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić and Joško Gvardiol has limited Panama’s incursions.

The tempo remained moderate, with no major incidents such as cards or goals during the first half. Both teams will try to find attacking solutions after the restart, aware that this match will be important for the Group L standings against England and Ghana.

Panama
Finished BMO Field
Croatia
24/06/2026 00:00 Group L
Fil du match
  1. 46'Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir)Croatie, 46e
  2. 46'Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric)Croatie, 46e
  3. 54'But - A. Budimir (passe J. Stanisic)Croatie, 54e
  4. 61'Carton jaune - Y. BarcenasPanama, 61e
  5. 72'Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic)Croatie, 72e
  6. 72'Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic)Croatie, 72e
  7. 77'Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman)Panama, 77e
  8. 81'Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic)Croatie, 81e
  9. 83'Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono)Panama, 83e
  10. 90'Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez)Panama, 90e
  11. 90'Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis)Panama, 90e
  12. 90+2'Carton jaune - P. SucicCroatie, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Panama 0 / Croatia 1
  • Tirs : Panama 1 / Croatia 2
  • Possession : Panama 36% / Croatia 64%
  • Corners : Panama 0 / Croatia 1
  • Fautes : Panama 9 / Croatia 5
  • Passes : Panama 172 / Croatia 310
  • Precision des passes : Panama 79% / Croatia 88%
  • xG : Panama 0.06 / Croatia 0.05
Group L schedule
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Group L
England
Finished AT&T Stadium
Croatia
Group L
Ghana
Finished BMO Field
Panama
Group L
England
Finished Gillette Stadium
Ghana
Group L
Panama
Finished BMO Field
Croatia
Group L
Panama
Upcoming MetLife Stadium
England
Group L
Croatia
Upcoming Lincoln Financial Field
Ghana
Group L
TeamJGNPBPBCDiffPts
England21104224
Ghana21101014
Croatia210134-13
Panama200202-20
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FIL D'ACTU
01:56 Football : World Cup 2026: Croatia edge Panama 1-0 thanks to Budimir
00:51 Football : World Cup 2026: Panama and Croatia level at halftime (0-0)
01:56 World Cup 2026: Croatia edge Panama 1-0 thanks to Budimir