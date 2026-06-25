World Cup 2026: Mexico Beats Czechia 3-0 at Estadio Azteca

Mexico beat Czechia 3-0 at Estadio Azteca to strengthen its lead in Group A of the 2026 World Cup.
Mexico strengthened its hold on first place in Group A of the 2026 World Cup by beating Czechia 3-0 on Wednesday, June 25, at Estadio Azteca in Mexico City. Goals from Mateo Chávez García (55th), Julián Quiñones (61st) and Álvaro Fidalgo in stoppage time (90+4th) underlined Mexico’s superiority in this decisive qualifying match.
Before this meeting, Mexico topped the group with six points after two wins, while Czechia had one point earned against South Africa. This victory increases the pressure on Czechia, whose chances of qualifying for the round of 16 are now seriously compromised.
The match opened up in the second half after a goalless first period. Mateo Chávez opened the scoring from the penalty spot, set up by Luis Romo. Mexico then extended its lead through Julián Quiñones, well played in by Jorge Sánchez, before Álvaro Fidalgo sealed the score on the counterattack in stoppage time. For Czechia, the changes made by Miroslav Koubek were not enough to reverse the trend.
Czechia had opted for a 3-4-2-1 system with Matěj Kovář in goal and a defensive line made up of Tomáš Holeš, Robin Hranáč and Ladislav Krejčí. In midfield, Vladimír Coufal, Lukáš Červ, Michal Sadílek and David Douděra tried to drive the play alongside attacking players Pavel Šulc, Denis Višinský and Adam Hložek. Despite slightly higher possession (52%) and 11 shots, the Czechs hit the target only once.
For his part, Javier Aguirre lined up a classic 4-3-3 with Raúl Rangel in goal, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes and Mateo Chávez in defense. In midfield, Gilberto Mora, Edson Álvarez and Luis Romo structured the play, while Roberto Alvarado, Guillermo Martínez and Julián Quiñones formed the attacking trio. Their efficiency was reflected in a return of three shots on target converted into three goals.
Mexico confirms its strong status in the group
Buoyed by two consecutive wins before this match, Mexico managed to preserve its advantage and was fully in control. Defensive solidity with César Montes and Israel Reyes limited the Czech attacks, while up front, Julián Quiñones and Mateo Chávez found a way through on several occasions. The Mexican collective, strong in winning the ball back and quick on the counter, proved clinical in front of goal.
Czechia struggling at the midway point of the competition
The Czech side, without defender D. Jurásek because of muscle problems, struggled to create clear opportunities. Despite slight dominance in possession and chances, it lacked cutting edge in front of the opposition goal. The second-half changes, with players such as Patrik Schick and Tomáš Souček, did not reverse the unfavorable momentum.
Czech Republic
Finished
0-3
Estadio Azteca Mexico
25/06/2026 02:00
·
Group A
Fil du match
55' ⚽ But - M. Chavez Garcia (passe L. Romo) Mexique, 55e 56' ↑↓ Remplacement - D. Visinsky (remplace L. Provod) Tchéquie, 56e 61' ⚽ But - J. Quinones (passe J. Sanchez) Mexique, 61e 63' ↑↓ Remplacement - G. Martinez (remplace S. Gimenez) Mexique, 63e 63' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) Mexique, 63e 64' Carton jaune - E. Alvarez Mexique, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace P. Schick) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - T. Holes (remplace T. Soucek) Tchéquie, 64e 72' ↑↓ Remplacement - G. Mora (remplace A. Fidalgo) Mexique, 72e 78' ↑↓ Remplacement - R. Rangel (remplace G. Ochoa) Mexique, 78e 78' ↑↓ Remplacement - M. Chavez Garcia (remplace J. Gallardo) Mexique, 78e 87' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace T. Chory) Tchéquie, 87e 87' ↑↓ Remplacement - T. Soucek (remplace A. Sojka) Tchéquie, 87e 90+4' ⚽ But - A. Fidalgo (passe R. Alvarado) Mexique, 90+4e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Czech Republic 1 / Mexico 3 Tirs : Czech Republic 11 / Mexico 9 Possession : Czech Republic 52% / Mexico 48% Corners : Czech Republic 5 / Mexico 1 Fautes : Czech Republic 9 / Mexico 12 Cartons jaunes : Czech Republic 0 / Mexico 1 Passes : Czech Republic 354 / Mexico 339 Precision des passes : Czech Republic 83% / Mexico 85% xG : Czech Republic 0.44 / Mexico 1.60
Joueurs clés
Mateo Chávez (Mexico) : note 7.9, 1 but(s) Julián Quiñones (Mexico) : note 7.2, 1 but(s) Jorge Sánchez (Mexico) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Luis Romo (Mexico) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Raúl Rangel (Mexico) : note 6.9, 1 arret(s)
View match details for Mexico - South Africa
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
Line-ups
Starters 11
1
Raúl Rangel
Goalkeeper
15
Israel Reyes
Defender
3
César Montes
Defender
5
Johan Vásquez
Defender
23
Jesús Gallardo
Defender
6
Erik Lira
Midfielder
25
Roberto Alvarado
Midfielder
26
Brian Gutiérrez
Midfielder
8
Álvaro Fidalgo
Midfielder
16
Julián Quiñones
Midfielder
9
Raúl Jiménez
Forward
Substitutes 15
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
4
Edson Álvarez
14
Armando González
10
Alexis Vega
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
2
Jorge Sánchez
7
Luis Romo
20
Mateo Chávez
21
César Huerta
18
Obed Vargas
17
Orbelín Pineda
22
Guillermo Martínez
11
Santiago Giménez
Starters 11
1
Ronwen Williams
Goalkeeper
20
Khuliso Mudau
Defender
19
Nkosinathi Sibisi
Defender
21
Ime Okon
Defender
14
Mbekezeli Mbokazi
Defender
6
Aubrey Modiba
Defender
4
Teboho Mokoena
Midfielder
13
Siphephelo Sithole
Midfielder
23
Jayden Adams
Midfielder
15
Iqraam Rayners
Forward
9
Lyle Foster
Forward
Substitutes 15
5
Thalente Mbatha
11
Themba Zwane
7
Oswin Appollis
17
Evidence Makgopa
22
Ricardo Goss
16
Sipho Chaine
26
Bradley Cross
3
Khulumani Ndamane
24
Olwethu Makhanya
18
Samukelo Kabini
2
Tholo Thabang Matuludi
8
Tshepang Moremi
10
Relebohile Mofokeng
25
Kamogelo Sebelebele
12
Thapelo Maseko
Match stats
Tirs cadres : Mexico 4 / South Africa 2 Tirs : Mexico 16 / South Africa 3 Possession : Mexico 61% / South Africa 39% Corners : Mexico 3 / South Africa 1 Fautes : Mexico 12 / South Africa 11 Cartons jaunes : Mexico 1 / South Africa 2 Cartons rouges : Mexico 1 / South Africa 2 Passes : Mexico 520 / South Africa 335 Precision des passes : Mexico 90% / South Africa 81% xG : Mexico 1.41 / South Africa 0.07
Key players
Julián Quiñones (Mexico) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexico) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexico) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexico) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexico) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexico) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (South Africa) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexico) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
11/06/2026 Mexico 2-0 South Africa (World Cup) 11/06/2010 South Africa 1-1 Mexico (World Cup)
11/06
Group A
Mexico
Finished
2-0
Estadio Azteca South Africa
View match details for South Korea - Czech Republic
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) Tchéquie, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 62e 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) Tchéquie, 64e 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) Corée du Sud, 67e 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 69e 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 69e 77' VAR VAR - T. Soucek Tchéquie, 77e 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) Corée du Sud, 80e 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) Tchéquie, 84e 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Corée du Sud, 90+6e
Line-ups
Starters 11
1
Kim Seung-gyu
Goalkeeper
2
Han-Beom Lee
Defender
4
Kim Min-jae
Defender
3
Gi-Hyuk Lee
Defender
22
Young-woo Seol
Midfielder
6
Hwang In-beom
Midfielder
8
Seung Ho Paik
Midfielder
13
Lee Tae-seok
Midfielder
19
Kang-in Lee
Forward
10
Jae-sung Lee
Forward
7
Son Heung-min
Forward
Substitutes 15
11
Hwang Hee-chan
25
Ji-sung Eom
18
Hyeon-gyu Oh
24
Jin-gyu Kim
16
Jin-seob Park
21
Jo Hyeonwoo
12
Song Bum-keun
15
Kim Moon-hwan
14
Wi-je Cho
5
Kim Tae-hyeon
26
Dong-gyeong Lee
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
9
Gue-sung Cho
20
Yang Hyun-Jun
Starters 11
1
Matěj Kovář
Goalkeeper
6
Štěpán Chaloupek
Defender
4
Robin Hranáč
Defender
7
Ladislav Krejčí
Defender
5
Vladimír Coufal
Midfielder
22
Tomáš Souček
Midfielder
24
Alexandr Sojka
Midfielder
20
Jaroslav Zelený
Midfielder
17
Lukáš Provod
Forward
15
Pavel Šulc
Forward
10
Patrik Schick
Forward
Substitutes 15
18
Michal Sadílek
9
Adam Hložek
19
Tomáš Chorý
13
Mojmír Chytil
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
14
David Jurásek
2
David Zima
3
Tomáš Holeš
21
David Douděra
26
Denis Višinský
25
Hugo Sochurek
12
Lukáš Červ
8
Vladimír Darida
11
Jan Kuchta
Match stats
Tirs cadres : South Korea 6 / Czech Republic 4 Tirs : South Korea 15 / Czech Republic 8 Possession : South Korea 62% / Czech Republic 38% Corners : South Korea 4 / Czech Republic 5 Fautes : South Korea 9 / Czech Republic 16 Cartons jaunes : South Korea 1 / Czech Republic 0 Passes : South Korea 542 / Czech Republic 323 Precision des passes : South Korea 87% / Czech Republic 71% xG : South Korea 2.00 / Czech Republic 0.84
Key players
Hwang In-beom (South Korea) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (South Korea) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (South Korea) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Czech Republic) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (South Korea) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Czech Republic) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Czech Republic) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (South Korea) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
12/06/2026 South Korea 2-1 Czechia (World Cup)
12/06
Group A
South Korea
Finished
2-1
Estadio Akron Czech Republic
View match details for Czech Republic - South Africa
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 Tchéquie · Passe : A. Sojka 33' Carton jaune - T. Mokoena Afrique du Sud, 33e 40' Carton jaune - T. Mbatha Afrique du Sud, 40e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) Afrique du Sud, 46e 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) Tchéquie, 55e 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) Tchéquie, 55e 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) Afrique du Sud, 66e 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) Tchéquie, 67e 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) Tchéquie, 67e 75' Carton jaune - L. Krejci Tchéquie, 75e 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) Tchéquie, 78e 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 Afrique du Sud 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Afrique du Sud, 84e
Line-ups
Starters 11
1
Matěj Kovář
Goalkeeper
3
Tomáš Holeš
Defender
4
Robin Hranáč
Defender
7
Ladislav Krejčí
Defender
5
Vladimír Coufal
Midfielder
8
Vladimír Darida
Midfielder
12
Lukáš Červ
Midfielder
18
Michal Sadílek
Midfielder
24
Alexandr Sojka
Midfielder
10
Patrik Schick
Forward
9
Adam Hložek
Forward
Substitutes 14
20
Jaroslav Zelený
15
Pavel Šulc
22
Tomáš Souček
17
Lukáš Provod
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
2
David Zima
6
Štěpán Chaloupek
21
David Douděra
25
Hugo Sochurek
26
Denis Višinský
11
Jan Kuchta
13
Mojmír Chytil
19
Tomáš Chorý
Starters 11
1
Ronwen Williams
Goalkeeper
20
Khuliso Mudau
Defender
21
Ime Okon
Defender
14
Mbekezeli Mbokazi
Defender
6
Aubrey Modiba
Defender
5
Thalente Mbatha
Midfielder
4
Teboho Mokoena
Midfielder
23
Jayden Adams
Midfielder
12
Thapelo Maseko
Forward
15
Iqraam Rayners
Forward
7
Oswin Appollis
Forward
Substitutes 13
10
Relebohile Mofokeng
17
Evidence Makgopa
16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
2
Tholo Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
18
Samukelo Kabini
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
26
Bradley Cross
8
Tshepang Moremi
25
Kamogelo Sebelebele
9
Lyle Foster
Match stats
Tirs cadres : Czech Republic 3 / South Africa 3 Tirs : Czech Republic 12 / South Africa 14 Possession : Czech Republic 39% / South Africa 61% Corners : Czech Republic 5 / South Africa 4 Fautes : Czech Republic 12 / South Africa 10 Cartons jaunes : Czech Republic 1 / South Africa 2 Passes : Czech Republic 326 / South Africa 531 Precision des passes : Czech Republic 80% / South Africa 90% xG : Czech Republic 0.89 / South Africa 1.18
Key players
Teboho Mokoena (South Africa) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Michal Sadílek (Czech Republic) : note 7.7, 1 but(s) Alexandr Sojka (Czech Republic) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Czech Republic) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matěj Kovář (Czech Republic) : note 6.5, 2 arret(s) Ronwen Williams (South Africa) : note 6.3, 2 arret(s) Aubrey Modiba (South Africa) : note 7.3 Ime Okon (South Africa) : note 7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
18/06
Group A
Czech Republic
Finished
1-1
Mercedes-Benz Stadium South Africa
View match details for Mexico - South Korea
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
4' Carton jaune - Lee Kang-In Corée du Sud, 4e 50' ⚽ But - L. Romo 1-0 Mexique 57' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 57e 57' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 57e 58' Carton jaune - Paik Seung-Ho Corée du Sud, 58e 71' ↑↓ Remplacement - B. Gutierrez (remplace O. Pineda) Mexique, 71e 71' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) Mexique, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Seol Young-Woo (remplace Yang Hyun-Jun) Corée du Sud, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Kim Moon-Hwan (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 71e 77' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Cho Gue-Sung) Corée du Sud, 77e 80' ↑↓ Remplacement - R. Jimenez (remplace S. Gimenez) Mexique, 80e 80' ↑↓ Remplacement - R. Alvarado (remplace I. Reyes) Mexique, 80e 84' ↑↓ Remplacement - J. Quinones (remplace C. S. Huerta Valera) Mexique, 84e
Line-ups
Starters 11
1
Raúl Rangel
Goalkeeper
2
Jorge Sánchez
Defender
4
Edson Álvarez
Defender
5
Johan Vásquez
Defender
23
Jesús Gallardo
Defender
26
Brian Gutiérrez
Midfielder
6
Erik Lira
Midfielder
7
Luis Romo
Midfielder
25
Roberto Alvarado
Forward
9
Raúl Jiménez
Forward
16
Julián Quiñones
Forward
Substitutes 14
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
15
Israel Reyes
20
Mateo Chávez
8
Álvaro Fidalgo
17
Orbelín Pineda
18
Obed Vargas
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
10
Alexis Vega
21
César Huerta
11
Santiago Giménez
14
Armando González
22
Guillermo Martínez
Starters 11
1
Kim Seung-gyu
Goalkeeper
2
Han-Beom Lee
Defender
4
Kim Min-jae
Defender
3
Gi-Hyuk Lee
Defender
15
Kim Moon-hwan
Midfielder
6
Hwang In-beom
Midfielder
8
Seung Ho Paik
Midfielder
22
Young-woo Seol
Midfielder
19
Kang-in Lee
Forward
10
Jae-sung Lee
Forward
7
Son Heung-min
Forward
Substitutes 15
12
Song Bum-keun
21
Jo Hyeonwoo
5
Kim Tae-hyeon
14
Wi-je Cho
13
Lee Tae-seok
16
Jin-seob Park
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
24
Jin-gyu Kim
25
Ji-sung Eom
26
Dong-gyeong Lee
11
Hwang Hee-chan
20
Yang Hyun-Jun
9
Gue-sung Cho
18
Hyeon-gyu Oh
Match stats
Tirs cadres : Mexico 2 / South Korea 0 Tirs : Mexico 6 / South Korea 3 Possession : Mexico 45% / South Korea 55% Fautes : Mexico 7 / South Korea 6 Cartons jaunes : Mexico 0 / South Korea 2 Passes : Mexico 352 / South Korea 440 Precision des passes : Mexico 83% / South Korea 85% xG : Mexico 0.24 / South Korea 0.15
Key players
Luis Romo (Mexico) : note 7.9, 1 but(s) Brian Gutiérrez (Mexico) : note 7.2 Kim Min-jae (South Korea) : note 6.9 Raúl Rangel (Mexico) : note 6.7 Jorge Sánchez (Mexico) : note 6.7 Julián Quiñones (Mexico) : note 6.7 Edson Álvarez (Mexico) : note 6.6 Roberto Alvarado (Mexico) : note 6.6
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
10/09/2025 Mexico 2-2 South Korea (Friendlies) 14/11/2020 Mexico 3-2 South Korea (Friendlies) 23/06/2018 South Korea 1-2 Mexico (World Cup)
19/06
Group A
Mexico
Finished
1-0
Estadio Akron South Korea
View match details for Czech Republic - Mexico
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
55' ⚽ But - M. Chavez Garcia (passe L. Romo) Mexique, 55e 56' ↑↓ Remplacement - D. Visinsky (remplace L. Provod) Tchéquie, 56e 61' ⚽ But - J. Quinones (passe J. Sanchez) Mexique, 61e 63' ↑↓ Remplacement - G. Martinez (remplace S. Gimenez) Mexique, 63e 63' ↑↓ Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas) Mexique, 63e 64' Carton jaune - E. Alvarez Mexique, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace P. Schick) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - T. Holes (remplace T. Soucek) Tchéquie, 64e 72' ↑↓ Remplacement - G. Mora (remplace A. Fidalgo) Mexique, 72e 78' ↑↓ Remplacement - R. Rangel (remplace G. Ochoa) Mexique, 78e 78' ↑↓ Remplacement - M. Chavez Garcia (remplace J. Gallardo) Mexique, 78e 87' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace T. Chory) Tchéquie, 87e 87' ↑↓ Remplacement - T. Soucek (remplace A. Sojka) Tchéquie, 87e 90+4' ⚽ But - A. Fidalgo (passe R. Alvarado) Mexique, 90+4e
Line-ups
Starters 11
1
Matěj Kovář
Goalkeeper
3
Tomáš Holeš
Defender
4
Robin Hranáč
Defender
7
Ladislav Krejčí
Defender
5
Vladimír Coufal
Midfielder
12
Lukáš Červ
Midfielder
18
Michal Sadílek
Midfielder
21
David Douděra
Midfielder
15
Pavel Šulc
Forward
26
Denis Višinský
Forward
9
Adam Hložek
Forward
Substitutes 14
17
Lukáš Provod
22
Tomáš Souček
10
Patrik Schick
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
6
Štěpán Chaloupek
2
David Zima
20
Jaroslav Zelený
24
Alexandr Sojka
25
Hugo Sochurek
8
Vladimír Darida
11
Jan Kuchta
19
Tomáš Chorý
13
Mojmír Chytil
Starters 11
1
Raúl Rangel
Goalkeeper
2
Jorge Sánchez
Defender
3
César Montes
Defender
15
Israel Reyes
Defender
20
Mateo Chávez
Defender
19
Gilberto Mora
Midfielder
4
Edson Álvarez
Midfielder
7
Luis Romo
Midfielder
25
Roberto Alvarado
Forward
22
Guillermo Martínez
Forward
16
Julián Quiñones
Forward
Substitutes 15
18
Obed Vargas
11
Santiago Giménez
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
5
Johan Vásquez
23
Jesús Gallardo
6
Erik Lira
8
Álvaro Fidalgo
17
Orbelín Pineda
24
Luis Chávez
26
Brian Gutiérrez
10
Alexis Vega
21
César Huerta
9
Raúl Jiménez
14
Armando González
Match stats
Tirs cadres : Czech Republic 1 / Mexico 3 Tirs : Czech Republic 11 / Mexico 9 Possession : Czech Republic 52% / Mexico 48% Corners : Czech Republic 5 / Mexico 1 Fautes : Czech Republic 9 / Mexico 12 Cartons jaunes : Czech Republic 0 / Mexico 1 Passes : Czech Republic 354 / Mexico 339 Precision des passes : Czech Republic 83% / Mexico 85% xG : Czech Republic 0.44 / Mexico 1.60
Key players
Mateo Chávez (Mexico) : note 7.9, 1 but(s) Julián Quiñones (Mexico) : note 7.2, 1 but(s) Jorge Sánchez (Mexico) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Luis Romo (Mexico) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Raúl Rangel (Mexico) : note 6.9, 1 arret(s) Israel Reyes (Mexico) : note 7.2 Adam Hložek (Czech Republic) : note 7 César Montes (Mexico) : note 7
Absences & injuries
D. Jurásek : Czechia · Missing Fixture · Thigh problems
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
25/06
Group A
Czech Republic
Finished
0-3
Estadio Azteca Mexico
View match details for South Africa - South Korea
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
46' ↑↓ Remplacement - Hwang Hee-Chan (remplace Son Heung-Min) Corée du Sud, 46e 46' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Kim Jin-Gyu) Corée du Sud, 46e 46' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace J. Castrop) Corée du Sud, 46e 62' ↑↓ Remplacement - O. Appollis (remplace T. Moremi) Afrique du Sud, 62e 63' ⚽ But - T. Maseko (passe T. Moremi) Afrique du Sud, 63e 66' ↑↓ Remplacement - Kim Min-Jae (remplace Park Jin-Seob) Corée du Sud, 66e 73' Carton jaune - A. Modiba Afrique du Sud, 73e 74' ↑↓ Remplacement - Oh Hyeon-Gyu (remplace Cho Gue-Sung) Corée du Sud, 74e 75' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace I. Rayners) Afrique du Sud, 75e 79' Carton jaune - Cho Gue-Sung Corée du Sud, 79e 80' ↑↓ Remplacement - R. Mofokeng (remplace J. Adams) Afrique du Sud, 80e
Line-ups
Starters 11
1
Ronwen Williams
Goalkeeper
20
Khuliso Mudau
Defender
21
Ime Okon
Defender
14
Mbekezeli Mbokazi
Defender
6
Aubrey Modiba
Defender
5
Thalente Mbatha
Midfielder
13
Sphephelo Sithole
Midfielder
12
Thapelo Maseko
Midfielder
10
Relebohile Mofokeng
Midfielder
7
Oswin Appollis
Midfielder
17
Evidence Makgopa
Forward
Substitutes 13
8
Tshepang Moremi
22
Ricardo Goss
16
Sipho Chaine
26
Bradley Cross
3
Khulumani Ndamane
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
18
Samukelo Kabini
2
Tholo Thabang Matuludi
23
Jayden Adams
25
Kamogelo Sebelebele
15
Iqraam Rayners
9
Lyle Foster
Starters 11
1
Kim Seung-gyu
Goalkeeper
2
Han-Beom Lee
Defender
4
Kim Min-jae
Defender
3
Gi-Hyuk Lee
Defender
22
Young-woo Seol
Midfielder
8
Seung Ho Paik
Midfielder
6
Hwang In-beom
Midfielder
13
Lee Tae-seok
Midfielder
19
Kang-in Lee
Forward
11
Hwang Hee-chan
Forward
18
Hyeon-gyu Oh
Forward
Substitutes 15
23
Jens Castrop
24
Jin-gyu Kim
7
Son Heung-min
16
Jin-seob Park
21
Jo Hyeonwoo
12
Song Bum-keun
15
Kim Moon-hwan
5
Kim Tae-hyeon
14
Wi-je Cho
26
Dong-gyeong Lee
10
Jae-sung Lee
25
Ji-sung Eom
17
Jun-Ho Bae
9
Gue-sung Cho
20
Yang Hyun-Jun
Match stats
Tirs cadres : South Africa 4 / South Korea 2 Tirs : South Africa 13 / South Korea 7 Possession : South Africa 31% / South Korea 69% Corners : South Africa 4 / South Korea 5 Fautes : South Africa 7 / South Korea 9 Cartons jaunes : South Africa 1 / South Korea 1 Passes : South Africa 315 / South Korea 705 Precision des passes : South Africa 83% / South Korea 90% xG : South Africa 1.10 / South Korea 0.63
Key players
Thapelo Maseko (South Africa) : note 7.7, 1 but(s) Tshepang Moremi (South Africa) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ronwen Williams (South Africa) : note 7.3, 1 arret(s) Kim Seung-gyu (South Korea) : note 6.3, 3 arret(s) Gi-Hyuk Lee (South Korea) : note 7.5 Aubrey Modiba (South Africa) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Relebohile Mofokeng (South Africa) : note 7.3 Young-woo Seol (South Korea) : note 7.3
Absences & injuries
T. Mokoena : South Africa · Missing Fixture · Yellow card suspension
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
25/06
Group A
South Africa
Finished
1-0
Estadio BBVA South Korea
Group A
Team J G N P BP BC Diff Pts Mexico 3 3 0 0 6 0 6 9 South Africa 3 1 1 1 2 3 -1 4 South Korea 3 1 0 2 2 3 -1 3 Czech Republic 3 0 1 2 2 6 -4 1
Comments