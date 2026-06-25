World Cup 2026: Mexico Beats Czechia 3-0 at Estadio Azteca

Mexico beat Czechia 3-0 at Estadio Azteca to strengthen its lead in Group A of the 2026 World Cup.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

Mexico strengthened its hold on first place in Group A of the 2026 World Cup by beating Czechia 3-0 on Wednesday, June 25, at Estadio Azteca in Mexico City. Goals from Mateo Chávez García (55th), Julián Quiñones (61st) and Álvaro Fidalgo in stoppage time (90+4th) underlined Mexico’s superiority in this decisive qualifying match.

Before this meeting, Mexico topped the group with six points after two wins, while Czechia had one point earned against South Africa. This victory increases the pressure on Czechia, whose chances of qualifying for the round of 16 are now seriously compromised.

The match opened up in the second half after a goalless first period. Mateo Chávez opened the scoring from the penalty spot, set up by Luis Romo. Mexico then extended its lead through Julián Quiñones, well played in by Jorge Sánchez, before Álvaro Fidalgo sealed the score on the counterattack in stoppage time. For Czechia, the changes made by Miroslav Koubek were not enough to reverse the trend.

Czechia had opted for a 3-4-2-1 system with Matěj Kovář in goal and a defensive line made up of Tomáš Holeš, Robin Hranáč and Ladislav Krejčí. In midfield, Vladimír Coufal, Lukáš Červ, Michal Sadílek and David Douděra tried to drive the play alongside attacking players Pavel Šulc, Denis Višinský and Adam Hložek. Despite slightly higher possession (52%) and 11 shots, the Czechs hit the target only once.

For his part, Javier Aguirre lined up a classic 4-3-3 with Raúl Rangel in goal, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes and Mateo Chávez in defense. In midfield, Gilberto Mora, Edson Álvarez and Luis Romo structured the play, while Roberto Alvarado, Guillermo Martínez and Julián Quiñones formed the attacking trio. Their efficiency was reflected in a return of three shots on target converted into three goals.

Mexico confirms its strong status in the group

Buoyed by two consecutive wins before this match, Mexico managed to preserve its advantage and was fully in control. Defensive solidity with César Montes and Israel Reyes limited the Czech attacks, while up front, Julián Quiñones and Mateo Chávez found a way through on several occasions. The Mexican collective, strong in winning the ball back and quick on the counter, proved clinical in front of goal.

Czechia struggling at the midway point of the competition

The Czech side, without defender D. Jurásek because of muscle problems, struggled to create clear opportunities. Despite slight dominance in possession and chances, it lacked cutting edge in front of the opposition goal. The second-half changes, with players such as Patrik Schick and Tomáš Souček, did not reverse the unfavorable momentum.

Czech Republic
Finished Estadio Azteca
Mexico
25/06/2026 02:00 Group A
Fil du match
  1. 55'But - M. Chavez Garcia (passe L. Romo)Mexique, 55e
  2. 56'Remplacement - D. Visinsky (remplace L. Provod)Tchéquie, 56e
  3. 61'But - J. Quinones (passe J. Sanchez)Mexique, 61e
  4. 63'Remplacement - G. Martinez (remplace S. Gimenez)Mexique, 63e
  5. 63'Remplacement - L. Romo (remplace O. Vargas)Mexique, 63e
  6. 64'Carton jaune - E. AlvarezMexique, 64e
  7. 64'Remplacement - A. Hlozek (remplace P. Schick)Tchéquie, 64e
  8. 64'Remplacement - T. Holes (remplace T. Soucek)Tchéquie, 64e
  9. 72'Remplacement - G. Mora (remplace A. Fidalgo)Mexique, 72e
  10. 78'Remplacement - R. Rangel (remplace G. Ochoa)Mexique, 78e
  11. 78'Remplacement - M. Chavez Garcia (remplace J. Gallardo)Mexique, 78e
  12. 87'Remplacement - L. Cerv (remplace T. Chory)Tchéquie, 87e
  13. 87'Remplacement - T. Soucek (remplace A. Sojka)Tchéquie, 87e
  14. 90+4'But - A. Fidalgo (passe R. Alvarado)Mexique, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Czech Republic 1 / Mexico 3
  • Tirs : Czech Republic 11 / Mexico 9
  • Possession : Czech Republic 52% / Mexico 48%
  • Corners : Czech Republic 5 / Mexico 1
  • Fautes : Czech Republic 9 / Mexico 12
  • Cartons jaunes : Czech Republic 0 / Mexico 1
  • Passes : Czech Republic 354 / Mexico 339
  • Precision des passes : Czech Republic 83% / Mexico 85%
  • xG : Czech Republic 0.44 / Mexico 1.60
Joueurs clés
  • Mateo Chávez (Mexico) : note 7.9, 1 but(s)
  • Julián Quiñones (Mexico) : note 7.2, 1 but(s)
  • Jorge Sánchez (Mexico) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Luis Romo (Mexico) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
  • Raúl Rangel (Mexico) : note 6.9, 1 arret(s)
Group A schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group A
Czech Republic
Finished Mercedes-Benz Stadium
South Africa
Group A
Mexico
Finished Estadio Akron
South Korea
Group A
Czech Republic
Finished Estadio Azteca
Mexico
Group A
South Africa
Finished Estadio BBVA
South Korea
Group A
TeamJGNPBPBCDiffPts
Mexico33006069
South Africa311123-14
South Korea310223-13
Czech Republic301226-41
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FIL D'ACTU
03:59 Football : World Cup 2026: Mexico Beats Czechia 3-0 at Estadio Azteca
02:53 Football : World Cup 2026: South Africa and South Korea Level at Halftime (0-0)
03:59 World Cup 2026: Mexico Beats Czechia 3-0 at Estadio Azteca