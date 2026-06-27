World Cup 2026: England beat Panama 2-0 at MetLife Stadium

England defeated Panama 2-0 at MetLife Stadium on June 27, with Jude Bellingham and Harry Kane scoring to secure top spot in Group L.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Panama VS Angleterre, le 27/06/2026 22:00, stade MetLife Stadium
Illustration du match Panama VS Angleterre, le 27/06/2026 22:00, stade MetLife Stadium
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SUMMARY

England won their match against Panama on Saturday, June 27, at MetLife Stadium, with a final score of 2-0 on the third matchday of the 2026 World Cup group stage. England’s goals came in the second half through Jude Bellingham and Harry Kane, confirming their place at the top of Group L.

Before this meeting, Panama had suffered two defeats in Group L, with no goals scored and one goal conceded, while England had four points after a draw against Ghana and a win over Croatia. The victory allows England to strengthen their position in a group that also includes Ghana and Croatia.

The match remained balanced in the first half, with the score at 0-0 and both teams showing caution. It was after the break that England took control, thanks to fluid attacking organization and a clear advantage in possession (71% to 29%).

Jude Bellingham stood out in the 62nd minute by opening the scoring from a Bukayo Saka assist, before Harry Kane doubled the lead five minutes later, this time set up by Bellingham. These two players, key figures in Thomas Tuchel’s 4-2-3-1, were the main architects of England’s victory. Panama, lined up in a 5-4-1 under Thomas Christiansen, failed to convert their few chances.

As the second half went on, both coaches made several changes, including the introductions of players such as Elliot Anderson and Jordan Henderson for England, as well as Yoel Bárcenas and José Luis Rodríguez for Panama, without altering the scoreline.

England — an effective 4-2-3-1 driven by Bellingham and Kane

Thomas Tuchel confirmed his commitment to a 4-2-3-1 system by naming Jordan Pickford in goal, with a defense made up of Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi and Nico O’Reilly. The midfield featured Elliot Anderson and Jude Bellingham as holding players, while Marcus Rashford, Bukayo Saka and Morgan Rogers supplied the attack behind lone striker Harry Kane.

Bellingham was the engine of this team, providing an assist and scoring his first goal of the competition, while Kane confirmed his role as a key goalscorer. The leadership of these core players enabled England to gain the upper hand, particularly in controlling the ball and creating chances.

Panama remain in difficulty despite a strengthened defensive setup

Head coach Thomas Christiansen opted for a 5-4-1 system, strengthening his defensive sector with Orlando Mosquera in goal and a line of five defenders featuring Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade and Jorge Gutiérrez.

In midfield, Cristian Martínez, Yoel Bárcenas, Carlos Harvey and José Luis Rodríguez tried to provide balance between defense and attack, with Tomás Rodríguez leading the line. Despite those efforts and three shots on target, the Panamanian side were unable to breach the English defense or pose a real attacking threat. Possession limited to 29% underlines Panama’s difficulty in imposing themselves in this match.

Panama, who had begun the competition with defeats against Croatia and Ghana, must now recover if they hope to continue their run in this World Cup.

Panama
Finished MetLife Stadium
England
27/06/2026 22:00 Group L
Fil du match
  1. 46'Remplacement - T. Rodriguez (remplace J. Fajardo)Panama, 46e
  2. 53'Carton jaune - J. FajardoPanama, 53e
  3. 60'Carton jaune - J. QuansahAngleterre, 60e
  4. 62'But - J. Bellingham (passe B. Saka)Angleterre, 62e
  5. 63'Remplacement - J. Quansah (remplace D. Spence)Angleterre, 63e
  6. 63'Remplacement - B. Saka (remplace N. Madueke)Angleterre, 63e
  7. 67'But - H. Kane (passe J. Bellingham)Angleterre, 67e
  8. 71'Remplacement - Y. Barcenas (remplace I. Diaz)Panama, 71e
  9. 71'Remplacement - J. Rodriguez (remplace A. Londono)Panama, 71e
  10. 71'Remplacement - J. Bellingham (remplace E. Eze)Angleterre, 71e
  11. 84'Carton jaune - A. AndradePanama, 84e
  12. 84'Remplacement - E. Anderson (remplace J. Henderson)Angleterre, 84e
  13. 84'Remplacement - H. Kane (remplace O. Watkins)Angleterre, 84e
  14. 88'Remplacement - C. Harvey (remplace A. Quintero)Panama, 88e
  15. 88'Remplacement - J. Gutierrez (remplace E. Davis)Panama, 88e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Panama 2 / England 5
  • Tirs : Panama 5 / England 14
  • Possession : Panama 29% / England 71%
  • Corners : Panama 1 / England 6
  • Fautes : Panama 12 / England 8
  • Cartons jaunes : Panama 1 / England 1
  • Cartons rouges : Panama 0 / England 0
Joueurs clés
  • J. Bellingham (England) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • H. Kane (England) : note 7.76, 1 but(s)
  • B. Saka (England) : note 7.07, 1 passe(s) decisive(s)
  • J. Pickford (England) : note 7.13, 2 arret(s)
  • N. O&apos;Reilly (England) : note 7.64
Group L schedule
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Group L
England
Finished AT&T Stadium
Croatia
Group L
Ghana
Finished BMO Field
Panama
Group L
England
Finished Gillette Stadium
Ghana
Group L
Panama
Finished BMO Field
Croatia
Group L
Panama
Finished MetLife Stadium
England
Group L
Croatia
Second half 90' Lincoln Financial Field
Ghana
Group L
TeamJGNPBPBCDiffPts
England32106247
Ghana21101014
Croatia210134-13
Panama300304-40
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