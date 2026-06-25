World Cup 2026: Czechia in 3-4-2-1 against Mexico’s 4-3-3 at Estadio Azteca

Czechia face Mexico in Group A of the 2026 World Cup at Estadio Azteca, with Miroslav Koubek using a 3-4-2-1 and Javier Aguirre setting up in a 4-3-3.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

The Group A match at the 2026 World Cup between Czechia and Mexico will take place on Thursday, June 25, 2026 at 02:00 (GMT+1) at the legendary Estadio Azteca in Mexico City. This clash comes in a context where both teams have already played their first two matches in this group stage, with Czechia on one point after a draw against South Africa and Mexico having won their two previous games.

The teams are lining up in distinct formations with strong tactical identities — Miroslav Koubek has chosen a 3-4-2-1 for Czechia, while Javier Aguirre has opted for an attacking 4-3-3 for Mexico. This tactical duel will be decisive in moving closer to qualification for the next round.

Individually, Czechia will have to cope without David Jurásek, who is ruled out through injury. Mexico, meanwhile, will be without the suspended César Montes. Those absences affect the defensive choices of both head coaches.

The official lineups show that each team is banking on a balance between experience and youth. This high-stakes match will largely determine the balance of power in Group A, especially in relation to South Africa and South Korea.

Reading Czechia’s XI

Czechia will play in a 3-4-2-1 under Miroslav Koubek. Matěj Kovář will be in goal, protected by a back three made up of Tomáš Holeš, Robin Hranáč and Ladislav Krejčí. The midfield is set up in a diamond shape with Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Lukáš Červ and David Douděra on the flanks. Pavel Šulc and Denis Višinský will operate behind the attack, providing creativity and drive in support of Adam Hložek, the lone striker.

This setup allows Czechia to combine defensive solidity with attacking flexibility. The absence of David Jurásek influences the decision to use a reinforced central defense. The attacking tandem behind Hložek will aim to unsettle the Mexican defense with runs and quick combinations.

Reading Mexico’s XI

Javier Aguirre’s Mexico are relying on a classic 4-3-3 formation, with Raúl Rangel in goal. The defense will line up with Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes and Mateo Chávez, although César Montes is suspended, which could change the central pairing.

In midfield, balance will be provided by Gilberto Mora, Edson Álvarez and Luis Romo. In attack, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez and Julián Quiñones will make up the front three. This system encourages ball control and quick transitions on the counterattack.

The Mexican coach’s choices reflect a desire for attacking expansion while maintaining a solid protective layer in midfield. The selection of players with versatile profiles will encourage tactical adjustments during the match.

The starting lineups

Czechia
Formation3-4-2-1Head coachMiroslav Koubek
Starters11
  1. 1 Matěj Kovář Goalkeeper
  2. 3 Tomáš Holeš Defender
  3. 4 Robin Hranáč Defender
  4. 7 Ladislav Krejčí Defender
  5. 5 Vladimír Coufal Midfielder
  6. 18 Michal Sadílek Midfielder
  7. 12 Lukáš Červ Midfielder
  8. 21 David Douděra Midfielder
  9. 15 Pavel Šulc Forward
  10. 26 Denis Višinský Forward
  11. 9 Adam Hložek Forward
Substitutes14
  • 16 Jindřich Staněk
  • 23 Lukáš Horníček
  • 6 Štěpán Chaloupek
  • 2 David Zima
  • 20 Jaroslav Zelený
  • 24 Alexandr Sojka
  • 25 Hugo Sochurek
  • 22 Tomáš Souček
  • 8 Vladimír Darida
  • 10 Patrik Schick
  • 11 Jan Kuchta
  • 17 Lukáš Provod
  • 19 Tomáš Chorý
  • 13 Mojmír Chytil
Mexico
Formation4-3-3Head coachJavier Aguirre
Starters11
  1. 1 Raúl Rangel Goalkeeper
  2. 2 Jorge Sánchez Defender
  3. 15 Israel Reyes Defender
  4. 3 César Montes Defender
  5. 20 Mateo Chávez Defender
  6. 19 Gilberto Mora Midfielder
  7. 4 Edson Álvarez Midfielder
  8. 7 Luis Romo Midfielder
  9. 25 Roberto Alvarado Forward
  10. 22 Guillermo Martínez Forward
  11. 16 Julián Quiñones Forward
Substitutes15
  • 12 Carlos Acevedo
  • 13 Guillermo Ochoa
  • 5 Johan Vásquez
  • 23 Jesús Gallardo
  • 6 Erik Lira
  • 8 Álvaro Fidalgo
  • 17 Orbelín Pineda
  • 18 Obed Vargas
  • 24 Luis Chávez
  • 26 Brian Gutiérrez
  • 10 Alexis Vega
  • 21 César Huerta
  • 9 Raúl Jiménez
  • 11 Santiago Giménez
  • 14 Armando González
Czech Republic
Upcoming Estadio Azteca
Mexico
25/06/2026 02:00 Group A
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Group A schedule
View full schedule
Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group A
Czech Republic
Finished Mercedes-Benz Stadium
South Africa
Group A
Mexico
Finished Estadio Akron
South Korea
Group A
Czech Republic
Upcoming Estadio Azteca
Mexico
Group A
South Africa
Upcoming Estadio BBVA
South Korea
Group A
TeamJGNPBPBCDiffPts
Mexico22003036
South Korea21012203
Czech Republic201123-11
South Africa201113-21
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