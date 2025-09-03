SNAB 2025: Soutenus par Sightsavers, les artisans plaident pour la ratification de l’ADP

- Publicité-

Du 22 au 31 août 2025, la 19ᵉ édition du Salon National de l’Artisanat du Bénin a été marquée par la participation remarquée des artisans handicapés. Soutenus par l’ONG Sightsavers, ils ont profité de cette tribune pour demander la signature et la ratification du Protocole africain sur le handicap (ADP), adopté par l’Union africaine.

Le Palais des Congrès de Cotonoua acceuilli la créativité et du savoir-faire « made in Benin » des artisans béninois. Mais au-delà des stands et des expositions, un plaidoyer des artisans handicapés, venus défendre leurs droits aémergé. Leurs œuvres, allant des meubles aux articles de décoration, ont impressionné les visiteurs et attiré l’attention des autorités.

Sous l’initiative de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, et avec l’appui de Sightsavers et de la Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin (FAPHB), cinq artisans handicapés ont eu l’opportunité d’exposer.

« Nous saluons cette inclusion qui nous permet de montrer que le handicap n’est pas une fatalité », ont-ils exprimé, en réitérant leur gratitude à la ministre et à l’ONG partenaire.

Un plaidoyer pour un instrument juridique africain

Lors de sa visite le 28 août 2025, la ministre des affaires sociales, Véronique Tognifodé a encouragé les artisans handicapés, louant leur autonomie économique et leur détermination. Mais ces derniers ont profité de l’occasion pour formuler une doléance spécifique. Il s’agit de la signature et la ratification par le Bénin du Protocole africain sur le handicap (ADP).

Adopté en 2018 par l’Union africaine, l’ADP constitue un cadre juridique destiné à protéger les droits des personnes handicapées dans le contexte africain. Entré en vigueur le 3 mai 2024 après la 15ᵉ ratification, il aborde des questions sensibles telles que les croyances traditionnelles, les pratiques néfastes, la discrimination systémique ou encore les violences ciblant les personnes albinos, les femmes et les personnes âgées handicapées.

À ce jour, 15 États membres de l’UA, dont le Nigéria, le Cameroun et le Rwanda, ont franchi le pas. Le Bénin, malgré ses avancées en matière d’inclusion, tarde encore à ratifier ce protocole, pourtant complémentaire à la Convention internationale des droits des personnes handicapées.

- Publicité-

Inclusion et excellence artisanale

Pour Sightsavers, partenaire stratégique de cette initiative, « il est temps que le Bénin rejoigne la dynamique africaine et s’engage pleinement pour la protection des droits des personnes handicapées ». L’ONG a non seulement soutenu financièrement et techniquement la participation des artisans handicapés, mais elle a aussi donné une résonance politique à leur message.

La 19ᵉ édition du SNAB a démontré que l’artisanat n’exclut personne et que la créativité ne connaît pas de barrière. Les témoignages des visiteurs et des autorités, dont l’Agence française de développement (AFD), confirment l’impact positif de cette participation inclusive.