Politics: Moele-Bénin faces the hour of impossible choices

The verdict of the January 11, 2026 legislative elections is not at all incidental for MOELE-BÉNIN. It marks, on the contrary, a turning point.

For MOELE-BÉNIN and its president Jacques Ayadji, the central question is no longer the electoral strategy, but political survival.

In an institutional landscape now locked by the tandem Union progressiste le Renouveau – Bloc républicain, the total absence of deputies relegates the party to the periphery of the political arena.

À cela s’ajoute l’impossibilité de participer aux élections municipales, la liste du parti n’ayant pas été validée par la CENA. Privé à la fois de relais parlementaires et d’ancrage local, MOELE-BÉNIN se retrouve sans levier institutionnel, donc sans capacité réelle d’influence.

La tentative de coalition avec la FCBE, scellée en octobre 2025, s’inscrivait pourtant dans une logique de rupture avec le duopole dominant. L’ambition était claire : agréger des forces dispersées pour franchir les seuils imposés par le Code électoral. Mais la mécanique électorale s’est révélée implacable.

With a national score around 1%, well down from previous elections, the alliance did not withstand the ballot-box test. The “third way” ran into a mathematical as well as political reality.

Ce revers électoral place Jacques Ayadji dans une position inconfortable. Ministre-conseiller sans base parlementaire, chef de parti sans élus, il incarne aujourd’hui une contradiction structurelle: celle d’un discours sur la pluralité et l’indépendance politique dans un système qui ne récompense que la masse critique.

Ayadji understands too late what Prudencio understood very early

La dixième législature, bicolore de fait, réduit mécaniquement l’espace pour les formations intermédiaires.

La comparaison avec le parcours de Claudine Prudencio s’impose alors presque naturellement. À la tête d’un parti aux performances électorales comparables, elle a opéré un choix radical en novembre 2025 en dissolvant sa formation dans l’UP-R.

Immediate result: a return to the National Assembly and a lasting place in the heart of the legislative power. Where one party favored strategic foresight, the other maintained an autonomy that had become costly.

Pour MOELE-BÉNIN, le dilemme est désormais frontal. À l’approche d’un nouveau cycle politique et d’un régime attendu pour fin mai 2026, rester en dehors des grands blocs revient à accepter une marginalisation progressive.

Without MPs, mayors, or local elected officials, the party risks becoming a burden on those in charge. The merger is no longer an ideological taboo, but a survival option. One major unknown remains: at what price and in what framework?

Intégrer un grand ensemble politique suppose de renoncer à une part d’autonomie, mais offre en échange une capacité d’action réelle. Refuser ce pas, c’est assumer le déclassement.

Dans le Bénin politique de 2026, l’indépendance sans représentation ne produit plus de pouvoir. Elle produit du silence.