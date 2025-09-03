Bénin: bientôt la construction d’un stade omnisports moderne à Parakou

- Publicité-

Le Conseil des ministres du mercredi 3 septembre 2025 a autorisé le lancement des travaux de construction d’un stade départemental de type omnisports à Parakou. L’infrastructure, conforme aux standards internationaux, ambitionne de renforcer la pratique sportive et de dynamiser le rayonnement de la ville.

Le Borgou s’apprête à accueillir une infrastructure sportive d’envergure. Réuni en session hebdomadaire ce mercredi 3 septembre 2025, le gouvernement béninois a donné son feu vert pour la construction d’un stade départemental de type omnisports à Parakou. Une décision qui s’inscrit dans la volonté des autorités d’améliorer les conditions de pratique sportive et de soutenir l’émergence des talents locaux.

Le projet, dont les contours ont été précisés, prévoit un terrain de football principal en gazon synthétique homologué « FIFA Quality Pro », une piste d’athlétisme et plusieurs aires de jeux pour le handball, le basketball, le volley-ball et le tennis. Ces différents terrains bénéficieront d’un revêtement composite souple, adapté aux normes des sols sportifs modernes.

Un projet sous haute surveillance

En dehors des espaces de compétition, l’infrastructure comprendra des tribunes pour accueillir les spectateurs, un local technique, une plateforme pour caméras, ainsi qu’un château d’eau et un forage pour garantir l’approvisionnement en eau. Ce complexe vise à répondre aux besoins des sportifs de toutes disciplines et à offrir au public un cadre digne pour les grandes compétitions.

Pour garantir la qualité et la conformité des ouvrages, le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec des entreprises qualifiées. Les ministres concernés ont été instruits de veiller au strict respect des prescriptions contenues dans les cahiers des charges. Cette vigilance traduit la volonté du gouvernement de doter Parakou d’un équipement durable et aux normes internationales.

Avec ce futur stade, la ville de Parakou se positionne comme un pôle majeur pour l’organisation d’événements sportifs de portée nationale et régionale.