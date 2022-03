Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué lundi, l’ambassadeur américain à Moscou, John Sullivan, pour lui remettre une note de protestation, suite aux déclarations récentes inadmissibles du président américain Joe Biden à l’adresse du président russe Vladimir Poutine, informe l’ambassade de la Russie au Bénin.

Le torchon brûle entre Moscou et Washington. De sources diplomatiques, on apprend ce lundi, que le diplomate américain à Moscou a été convoqué par le chef de la diplomatie russe, suite aux déclarations du président Joe Biden qui a qualifié Vladimir Poutine de « dictateur et meurtrier ».⠀

« Le 21 mars, une démarche a été faite et une note de protestation a été remise à l’ambassadeur John Sullivan convoqué au ministère russe des Affaires étrangères suite aux déclarations récentes inadmissibles du locataire de la Maison Blanche Joe Biden à l’adresse du président russe », indique le communiqué de la diplomatie russe.⠀

« Il est souligné que de telles déclarations du président américain, indignes d’un homme d’État de haut rang, poussent les relations russo-américaines au seuil d’une rupture. Nous avons averti que les actions hostiles contre la Russie recevraient une riposte décisive et ferme« , a ajouté le ministère.

Dans ses dernières déclarations, le président américain avait qualifié son homologue russe de criminel de guerre, le traitant de « dictateur, un meurtrier, un pur voyou qui mène une guerre immorale contre le peuple ukrainien ». Des déclarations qui ont choqué l’administration russe.