Accueil En Brève Début à Hong Kong des audiences pour la peine de Jimmy Lai

Début à Hong Kong des audiences pour la peine de Jimmy Lai

Un tribunal de Hong Kong a entamé ce lundi 12 janvier les débats sur la peine à infliger à l’ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai, reconnu coupable de trois chefs d’accusation liés à la sécurité nationale et exposé à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Depuis 10h00 (02h00 TO), les avocats de la défense et les représentants de l’accusation présentent leurs arguments devant trois juges de la Haute Cour de cette région semi-autonome de Chine ; ces audiences, ouvertes aux plaidoiries sur la peine, doivent se dérouler sur quatre jours. Âgé de 78 ans et détenteur d’un passeport britannique, Jimmy Lai, fondateur du journal prodémocratie Apple Daily — aujourd’hui fermé — avait été reconnu coupable en décembre d’un chef d’accusation de sédition et de deux chefs d’accusation de collusion avec l’étranger.