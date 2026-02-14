Caroline Margeridon lasse des questions sur sa vie sentimentale : « Ça me rend hystérique »

Caroline Margeridon, acheteuse emblématique de l’émission Affaire Conclue diffusée sur France 2, revient sur plusieurs épisodes marquants de sa vie professionnelle et privée : la démission de Sophie Davant qu’elle a vécue comme un choc, son assurance de ne jamais perdre d’argent dans la revente d’objets présentés dans l’émission et l’exaspération provoquée par les questions répétées sur sa vie amoureuse. Elle a également raconté des épisodes de son mariage passé, mis à mal par une infidélité découverte par sa fille.

Interrogée par Télé Star sur le départ de Sophie Davant, Caroline Margeridon n’a pas caché son émotion ni la proximité qui s’était nouée entre elles au fil des années. « D’abord, je vous le dis : si ‘Soso’ part, je vais en crever. On est devenues tellement proches, on se voit encore plus dans la vie que sur les tournages », a-t-elle déclaré, qualifiant la nouvelle de « cauchemar » et avouant avoir supplié l’animatrice de ne pas arrêter l’émission.

Sur le plan professionnel, l’acheteuse a insisté auprès de Télé-Loisirs sur le fait qu’elle n’investit pas pour la notoriété télévisuelle, mais comme commerçante : « On achète avec notre argent et on revend ». Elle se présente comme une marchande structurée, disposant de boutiques et d’inscriptions au registre du commerce, et assure n’avoir « jamais perdu d’argent » sur les ventes issues du programme.

Objets rares, questions personnelles et confidences sur son mariage

Caroline Margeridon a aussi évoqué la variété des objets mis en ventes lors des émissions, en rappelant que les numéros spéciaux (« primes ») apportent des pièces plus étonnantes que les quotidiennes. Elle a listé quelques acquisitions marquantes : un camion de pompiers qu’elle aurait voulu transformer en jacuzzi, un avion et la célèbre DeLorean du film Retour vers le futur, précisant que ces pièces « improbables » ont été achetées puis revendues.

Sur sa vie privée, l’acheteuse a confié à Programme‑TV être exaspérée par la question récurrente sur son état civil : « Ce n’est pas dix, vingt ou cent fois qu’on me pose la question dans mes messages privés sur les réseaux sociaux, mais mille ! », a-t-elle dit, ajoutant que cette interrogation figure parmi les premières suggestions lorsque l’on tape son nom dans Google, ce qui « la rend hystérique ». Elle précise partager volontairement certains éléments de sa vie personnelle pour éviter les rumeurs, tout en posant des limites.

Dans le podcast Parents d’abord, diffusé par Télé‑Loisirs, Caroline Margeridon s’est livrée sur son ancien mariage de 16 ans avec un homme « hyper connu dans son milieu », sans en dévoiler l’identité. Pour préserver son indépendance, elle avait imposé des règles au sein du couple : pas d’enfant et ne pas vivre ensemble. La séparation est intervenue après une infidélité de son ex‑mari, découverte par leur fille Victoire, qui l’a aperçu avec une autre femme à Paris. « Il m’a encore trompée. Décidément, moi j’ai une tronche à être cocue, c’est dingue d’ailleurs ! » a déclaré Caroline Margeridon.