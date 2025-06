Athlétisme: Ezekiel Nathaniel bat à nouveau le record africain du 400 m en salle

-Publicité-

Le sprinter nigérian Ezekiel Nathaniel a une fois de plus marqué l’histoire en battant son propre record africain du 400 m en salle, établissant un nouveau chrono de 44,74 secondes lors du championnat d’athlétisme en salle Big 12 2025 à Lubbock, Texas.

Deux semaines seulement après être devenu le premier Africain à descendre sous les 45 secondes (44,92 s), le jeune athlète de 21 ans a amélioré sa performance avec une course dominée de bout en bout. Face à Jayden Davis d’Arizona State, Nathaniel a pris un départ agressif, bouclant son premier tour en 21,09 s, avant de maintenir son avance jusqu’à la ligne d’arrivée.

Sa performance ne s’arrête pas là : il a également mené son équipe de l’Université Baylor à la victoire en 4×400 m, remportant le 17e titre de l’histoire de Baylor au Big 12 avec un temps de 3:04.78. Avec ce nouvel exploit, Nathaniel devient le 8e homme le plus rapide de l’histoire sur 400 m en salle, le 6e meilleur temps de la NCAA et établit un nouveau record de la compétition. Son université termine troisième du classement général derrière Oklahoma State et Texas Tech.

Le Nigérian se prépare maintenant pour les Championnats NCAA en salle les 14 et 15 mars, puis pour les Championnats du monde en salle du 21 au 23 mars à Nanjing, en Chine. Formé au Buka Tigers Athletics Club au Nigeria, Nathaniel a rapidement émergé sur la scène internationale après une 4e place aux Mondiaux U20 de 2021. En 2022, il a battu le record nigérian du 400 m haies vieux de 34 ans, avant de le repousser encore en 2024. Il a également atteint les demi-finales des Jeux olympiques de Paris 2024 sur 400 m.