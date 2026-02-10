Ahmed Sylla né à Nantes comme Pascal Praud, il a grandi aux Dervallières

Ce mardi 10 février 2026, Ahmed Sylla a surpris les téléspectateurs en s’invitant dans Scènes de ménages sur M6, apparaissant dans un épisode événement où il interprète son propre rôle. Cette apparition intervient au moment de la promotion de son film L’Infiltré, et met en scène un enchaînement burlesque autour d’une blessure survenue devant l’épicerie du couple Alice et Sofiane.

Né le 10 mars 1990 à Nantes de parents commerçants originaires du Sénégal, Ahmed Sylla a grandi dans le quartier populaire des Dervallières, à l’ouest de la ville. Entouré de ses frères et sœurs, il préfère généralement laisser parler ses personnages plutôt que revenir sur son intimité, mais il n’a jamais caché l’importance de Nantes dans son parcours : « Je reviens dans le cinéma où j’allais tout le temps avec mes potes du quartier des Dervallières », confiait-il à Presse Océan en 2017.

Sa pratique du théâtre remonte à l’adolescence : dès 14 ans, au collège puis au lycée, il s’initie au jeu et à l’interprétation. Élève à l’externat des Enfants-Nantais puis au lycée Carcouët, il a été encouragé par sa professeure de théâtre, Christine Moneger, à poursuivre une vocation qui s’est affirmée au fil des années. Ses références vont de Louis de Funès, Coluche et Raymond Devos à l’humour physique de Jim Carrey.

Parcours et rôles : de la scène au grand écran

Repéré sur l’émission On n’demande qu’à en rire, diffusée sur France 2, Ahmed Sylla s’est rapidement imposé auprès du public grâce à une galerie de personnages exubérants et à un style fondé sur l’autodérision et l’énergie physique. Sa carrière scénique l’a conduit du Petit Palais des Glaces aux plus grandes salles, avant d’ouvrir les portes du cinéma.

Au grand écran, il a enchaîné des projets divers : L’Ascension, Inséparables, Tout simplement noir et Les Femmes du square figurent parmi ses participations. En 2026, il tient l’un des rôles principaux de L’Infiltré, comédie dans laquelle il incarne un policier maladroit contraint de se déguiser en femme pour infiltrer un gang. C’est dans le cadre de la promotion de ce film qu’il apparaît dans Scènes de ménages.

Diffusé le 10 février sur M6, l’épisode le montre en séjour à la montagne : blessé devant l’épicerie du couple formé par Alice et Sofiane — interprétés respectivement par Élodie Poux et Majid Berhila —, il est soigné « à sa manière » par les deux personnages, donnant lieu à des séquences résolument burlesques. Le passage confirme la propension de l’artiste à se prêter au jeu de l’autodérision et à investir des formats populaires pour rencontrer un large public.

Originaire de la même ville que le journaliste Pascal Praud, Ahmed Sylla illustre une trajectoire issue d’un milieu populaire et construite par la scène et la fiction, contraste parfois évoqué dans les présentations médiatiques. Entre tournages, spectacles et apparitions télévisées, il revendique régulièrement ses attaches nantaises.