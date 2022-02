Bénin-Lutte contre le terrorisme: les démocrates proposent 3 niveaux d’action

« En conséquence, en appréciant la tenue du Conseil des Ministres qui montre enfin sa préoccupation face à la situation et plus particulièrement à l’endroit des victimes, le parti Les Démocrates salue de bonne foi, les mesures annoncées par le gouvernement et l’invite à davantage prendre à bras le corps, la lutte contre les vrais terroristes« , indique la déclaration des démocrates.

« Au regard de l’évolution du contexte sécuritaire national et sous régional, le parti Les Démocrates rappelle au gouvernement que l’intensification de la pauvreté et du sentiment d’exclusion des politiques publiques de développement de certaines communautés à la base ainsi que le manque de cohésion au niveau national sont, entre autres, les facteurs que ces groupes armés terroristes exploitent pour s’installer durablement dans nos pays« , indiquent-ils dans la déclaration

