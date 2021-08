Tentative de coup d’Etat à Madagascar : les 2 Français écroués

Interpellés par les autorités malgaches dans le cadre de l’enquête sur la tentative d’assassinant du président Andry Rajoelina, les deux Français, Paul R. et Philippe F., ont été emprisonnés, d’après les informations d’un média français.

Les Français, Paul R. et Philippe F., arrêtés en mai dernier pour leur présumé rôle dans la tentative d’assassinat du président malgache, Andry Rajoelina, ont été emprisonnés, a annoncé un média français, qui précise que les deux hommes sont gardés dans une prison de haute sécurité.

Les deux Français, en détention provisoire depuis leur arrestation, ont été présentés, mercredi, à un juge qui a décidé de les incarcérer, d’après les explications d’Etienne de Villepin, l’un des avocats des accusés. « On ne connaît pas la motivation de cette décision », a-t-il ajouté.

Inculpés pour « atteinte à la sûreté de l’État », « complot pour élimination physique du président de la République » et « association de malfaiteurs », les Français, anciens officiers, font partie des 21 personnes auditionnées par une juge d’instruction dans le cadre de cette affaire.

Parmi ces personnes, « 12 sont des militaires et gendarmes en activité, dont cinq Généraux, deux Capitaines et cinq sous-officiers«, selon les déclarations de la procureure générale. Il y a aussi quatre gendarmes et militaires retraités nationaux et étrangers et cinq autres civils. A en croire l’agence de communication d’Etat, Taratra, onze personnes ont été emprisonnées.

Un complot pour déstabiliser le pays

Le parquet malgache avait annoncé le mois dernier, avoir déjoué une tentative d’assassinat du président de la République, Andry Rajoelina, et arrêté plusieurs personnes « étrangères et malgaches », dont deux Français.

Une tentative d’assassinat qui, selon les procureurs, faisait partie d’un complot. « Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d’élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches, dont le chef de l’État«, avait affirmé la procureure, le 22 juillet dernier.